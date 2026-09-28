貿發局大幅上調香港今年出口增長預測

貿發局28日舉行記者會，左起：香港貿發局研究副總監趙永礎、香港貿發局研究總監龐溟、香港貿發局專題研究及商務諮詢主管李業勤（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月28日電（記者 盧哲）香港貿易發展局大幅調整對貿易前景的預測，將香港2026年商品出口增長預測上調到42%至47%。主要是鑑於全球對人工智能（AI）相關科技的需求勝於預期。



貿發局28日舉行記者會，作上述公佈。貿發局於今年6月底已將今年香港出口增長預測上調到有至少20%增長。與此同時，最新公布的2026年第三季香港貿發局出口信心指數顯示，儘管地緣政治持續存在不確定性，香港出口商的信心仍大致保持正面。“現狀指數”錄得51.8，“預期指數”則為51.3，兩項指數均高於50的好淡分界線。



香港貿發局研究總監龐溟表示，香港今年錄得強勁出口增長，主要由全球對AI相關產品及基礎設施的需求急速上升所帶動。市場對半導體、記憶體晶片、電腦零部件、電訊設備及其他先進電子產品的需求增長超出預期，為香港出口帶來顯著支持。



電子產品繼續成為出口增長的主要動力，2026年首八個月佔香港整體出口約80%，期內電子產品出口按年增長52.8%，增幅明顯超出整體出口。主要出口市場包括中國內地、東盟及美國，反映全球科技供應鏈的需求強勁。



特別值得注意的是，隨著全球持續加大對AI基礎設施、雲端運算、數據中心及新一代數碼科技的投資，相關產品的出口表現強勁。AI相關電子產品目前在香港出口所佔的比重亦日益提升。



強勁的出口表現並非只集中於少數科技產品。香港貿發局研究副總監趙永礎指出，多種傳統電子零部件的出口表現持續強勁。涵蓋中國內地及東盟經濟體的區域生產網絡依然非常活躍，帶動亞洲區內貿易往來蓬勃。與此同時，不少傳統行業的出口表現亦大致保持穩定，反映海外需求仍然存在，而且主要市場消費保持韌性。



東盟地區繼續是香港最具增長動力的出口市場之一，出口商對東盟及中國內地市場的信心維持堅定的正面態度。在科技產業維持於上行周期的帶動下，亞洲區內貿易往來持續強勁，反映區內生產網絡及供應鏈具備韌性。中國內地高科技製造業持續處於擴張區間，進一步支撐電子零部件及相關中間產品的需求。



除了科技產品需求的周期性上升外，近期的貿易發展亦顯示了香港的貿易結構正經歷重大轉型。香港貿發局研究顯示，香港出口正日益集中於集成電路、電腦零部件及先進電訊設備等高價值及技術密集型產品。這些產品正逐步取代傳統、價值較低的大宗商品，成為推動出口增長的重要動力。



與此同時，香港的貿易物流模式亦正經歷明顯的轉變。趙永礎表示，隨著半導體和奢侈品等高價值產品的重要性日益提升，對空運的依賴亦隨之增加。香港廣泛的航空貨運網絡，加上與華南先進製造業集群緊密連繫的陸路運輸，進一步鞏固香港作為領先的高增值國際貿易及物流樞紐的地位。



香港貿發局預期香港出口在2026年餘下時間，將受惠於全球對科技產品的需求的韌性，以及中國內地和東盟等其他主要市場的製造業及貿易活動的支持，將維持穩健增長動力。