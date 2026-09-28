仇長根：“兩制台灣方案“可以探討三大問題

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月28日電（記者 黎人愷）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根28日在第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話上發言時表示，關於“一國兩制”台灣方案的政治定位，有三個重大問題值得探討，分別為主權層面的“剛性定位”、治權層面的“彈性定位”、 談判層面的“平等定位”。在主權層面，外事權一定要全歸中央，駐軍是主權象徵，大陸必須在台駐軍。



台灣彰化師大副教授李其澤8月底在大陸公眾號“正當石”發表3篇文章，提出他個人對“一國兩制“台灣方案的構想，引發兩岸各界廣泛討論。



仇長根認為，最近“兩制台灣方案”被學界搬上台面，兩岸學者公開探討，“議統單向變雙向”，這是可喜的現象。這表明部分台灣同胞已經正視統一，開始了解、探討“一國兩制”台灣方案，願意為“兩制台灣方案”建言獻策，也表明台灣主流民意希望兩岸和平協商，解決歷史的遺留問題。



仇長根表示，港澳回歸按照“和平統一，一國兩制”八字方針，不費“一槍一彈”，就是以最小的代價、最低的成本，實現中華民族利益的最大化。事實證明，回歸近30年的香港，如今多項指標名列世界第一。香港是全球金融中心第三、亞太第一；香港是全球最自由的經濟體、全球前列貿易實體、全球第一國際航空貨運量；香港大學、香港中文大學、香港科技大學位居世界頂尖大學行列。這些實踐都充分說明，“一國兩制”具有事實基礎，可以為解決台灣問題提供重要參考。



仇長根認為，關於“兩制台灣方案”的政治定位，有三個重大問題值得探討。



仇長根說，第一個是主權層面的“剛性定位”。“一個中國”的法理定性是大陸最根本的“紅線”。統一之後不存在“兩個對等政權”，“一個中國”主權不能分割，台灣從來沒有主權，統一前主權沒有任何談判的空間。外事權歸中央政府。以香港為例，香港回歸前對外簽訂多邊條約260項、雙邊協定約70份、參加近百個政府間國際組織、88個國家駐港設領事機構（現有122個），回歸後全部延續保留。目前，香港有14個駐外經貿辦事處正常運作；特區護照在150個國家和地區可以免簽、地簽。



仇長根強調，駐軍是主權的象徵，大陸駐軍是必須的。當年中英兩國就香港回歸問題談判時，鄧小平明確提出中國人民解放軍必須進駐香港，英軍則必須撤出。台灣現有的10多萬軍隊應由大陸主導改編，清理其中的“台獨”殘餘後，成為中國人民解放軍駐台的一部分。台灣面積3.6萬平方公里，四面環海，未來可“兩軍共守”，以祖國大陸為堅強後盾。

