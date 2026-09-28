韓召見烏使館臨時代辦就涉朝鮮戰俘虛假通報表遺憾

中評社香港9月28日電／韓聯社報道，克蘭政府單方面公布朝鮮戰俘被移送韓國一事並主張“韓烏雙方從未就此達成保密約定”後，韓國外交部28日召見烏克蘭駐韓使館臨時代辦安德里·維什金（Andrii Vieshkin），就此表達嚴重關切。



韓國外交部第一次官（副部長）朴潤柱當天以閉門形式召見安德里·維什金，強調烏方所謂“韓烏之間不存在保密約定”的說法屬於虛假通報，韓方對此表示強烈遺憾‌。他還強調，烏方虛假通報嚴重‌損害‌兩國政府之間的互信，也有損於雙邊友好關係，並敦促烏克蘭政府就此作出澄清並正式道歉，防止類似情況重演。



值得關注的是，總統府青瓦台日前要求烏方作出正式澄清並道歉，並表示，正在研究針對這一問題採取進一步的必要措施。在此情況下，政府此次由副部級而非司局級官員出面交涉，而且表述與青瓦台立場文件高度一致，充分體現出韓方對此事件的高度重視‌。



烏克蘭總統澤連斯基當地時間23日在紐約出席聯合國大會時表示，烏方日前將兩名朝軍俘虜送往韓國。對此，韓國總統李在明在社交媒體發文指出，烏方違反雙方此前達成的保密約定，令人遺憾。但烏克蘭總統辦公室一名消息人士隨後反駁稱，雙方並無保密約定。韓烏由此陷入各執一詞的局面。



對此，青瓦台宣傳溝通首秘成耆洪27日發表立場文件並指出，烏方違反保密約定，既未經事先協商，也未作通報就單方面公開相關信息，這本身就是一個嚴重問題。烏方發布“不存在保密約定”這一虛假信息，更是嚴重損害兩國政府間的信任。



也有觀點指出，不應將此次事件與人道主義援助等其他事宜掛鈎。考慮到朝軍仍在俄烏戰場作戰，不排除今後出現朝軍被俘人員‌的情況，因此有必要妥善管控相關局勢，避免此次事件對後續可能開展的協商造成負面影響。外交部官員表示，“對烏人道援助和其他重建項目是另一條‌合作主線”是政府的一貫立場。