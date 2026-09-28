游錫堃才喊躺著也中槍 蔣萬安親自回應學歷翻譯

中評社台北9月28日電／台北市長蔣萬安在“立法院”第10屆“立委”的學歷，從“S.J.D.（法學博士）”改成“J.D.（法律博士）”，研考會主委殷瑋日前上政論節目，推給時任“立法院院長”游錫堃，游錫堃27日喊“躺著也中槍”。對此，蔣萬安28日也針對學歷疑問親自回應。



中時新聞報道，蔣萬安在“立法院”上的學歷從“S.J.D.（法學博士）”改成“J.D.（法律博士）”，台北市政府隨即澄清，蔣萬安擔任“立委”期間提供的中文資料始終為“賓夕法尼亞大學法學院法律博士”，絕無錯誤，英文資訊係由“立法院”委託廠商依中文翻譯，發現有誤後已通知更正。



游錫堃在脆發文反擊，喊“躺著也中槍”，同時附上2022年台北市長選舉公報截圖，顯示蔣萬安當時登記的中文學歷為“美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士”。



旅美教授林環牆27日在臉書發文指出，他親自利用Wayback Machine進一步勘驗蔣萬安過去擔任第9屆“立委”時的英文簡歷顯示，蔣萬安當時的最高學歷登記為“JD, University of Pennsylvania School of Law”，也就是賓夕法尼亞大學法學院JD學位。至於為何蔣萬安到了第10屆“立委”時，英文簡歷一度從第9屆的JD變成“Doctor of the Science of Law（SJD）”，林環牆認為，較可能是“立法院”承辦英文翻譯的廠商出現錯誤。



根據《上報》28日報道，網友進一步比對蔣萬安第9屆及第10屆“立委”資料後指出，第9屆“立委”任內，蔣萬安的英文學歷仍正確登載為J.D.，直到第10屆才出現錯誤，被翻譯成S.J.D.；而蔣萬安第9、10屆提供的選舉公報資料均無誤。該網友進一步指出，第9屆“立法院長”為蘇嘉全，第10屆則由游錫堃擔任，因此認為游錫堃日前的回應“翻車”。



《上報》報道表示，蔣萬安28日下午出席台灣客家總商會活動時再度被問及學歷爭議。他說，無論第9屆或第10屆，自己提供的中文資料都是正確的，“問題是出在“立法院”委託的廠商翻譯出錯”。