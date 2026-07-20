張亞中：一座土塚一部通鑑　夏縣拜謁司馬溫公祠

司馬光則以《資治通鑑》縱貫戰國至五代，在王朝興亡與治亂得失之間，為後人留下一面可以鑑往知來的明鏡。 左二為山西運城李昭陽副部長。右二為夏縣楊麗娜副縣長。中間為張亞中總校長。 中評社山西運城9月29日電（作者 張亞中）任何一位讀中國歷史的人，都不會忘記司馬遷；任何一位寫中國歷史的人，也不可能繞過司馬光（司馬溫公）。



司馬遷以《史記》開創紀傳體通史，寫盡帝王將相，也讓刺客、遊俠、商賈與平民走進歷史；司馬光則以《資治通鑑》縱貫戰國至五代，在王朝興亡與治亂得失之間，為後人留下一面可以鑑往知來的明鏡。兩位司馬，一前一後，相隔千年，共同撐起了中國史學的璀璨星空。



近來，我正在撰寫《中國歷史輕鬆讀》，全書已近尾聲，篇幅約七十萬字。寫得愈深，愈能體會歷史著述的艱辛；讀得愈多，也愈明白前人留下的每一行文字，背後都是時間、心血與責任。因此，此次應邀出席第三十七屆關公文化旅遊節，來到山西運城，我當然不能錯過前往夏縣司馬溫公祠的機會。這不只是一趟參觀，更像是一名後學，前來向一位寫史的先賢致敬。



在運城市李昭陽副部長、夏縣楊麗娜副縣長以及多位當地企業家的陪同下，我們來到鳴條崗上的司馬溫公祠。秋日的風掠過田野，祠院沉靜，古柏無言。這裡沒有名勝景區的喧鬧，卻有一種歲月沉澱以後的安詳。走進其中，仿彿也走進了北宋士大夫的精神世界。



司馬光，字君實，世稱涑水先生，是北宋名臣，也是一位將畢生心力交付歷史的人。今日人們所稱的“司馬溫公祠”，其中的“溫公”，正是後世對司馬光的尊稱。司馬光晚年官至宰相，去世後，宋哲宗追贈太師、溫國公，諡號“文正”，因此後人常尊稱他為“司馬溫公”。在中國傳統中，“公”不只是一種爵位，也蘊含後人對其人格、功業與風範的敬意。



在中國傳統諡法中，“文”代表的不只是文章與學問，更包含經邦治國、闡揚道德的功業；“正”則象徵持守正道、內外信服的人格。“文正”二字，既是對才學的肯定，也是對操守、政績與一生風骨的最高褒揚。司馬光自己就曾說，“文正”是“諡之至美者”。能夠獲得這一諡號，是傳統文臣身後極為崇高的榮耀，意味著朝廷與後世不只肯定他的學問與功業，更肯定他一生立身端正、忠於國事的品格。



因此，“司馬溫公祠”所紀念的，不只是一位主持編纂《資治通鑑》的史學家，也是一位以清廉自持、以正道立身、以天下為念的北宋名臣。走進這座祠院，所追念的既是他的學問，也是他的風骨；既是一部不朽的史書，也是一種中國士大夫所追求的理想人格。



司馬光主持編纂的《資治通鑑》，全書二百九十四卷，記載自周威烈王二十三年，也就是西元前四○三年，至後周世宗顯德六年，即西元九五九年，共一千三百六十二年的歷史。



這部書前後編纂十九年，參考大量史籍，並由劉攽、劉恕、範祖禹等人共同參與。面對歧異的史料，司馬光不是擇其所好，而是反覆考證、辨析異同，另外編成《考異》，說明取捨的理由。這份對史料的謹慎，正是史家最可貴的誠實。



《資治通鑑》之所以偉大，不只因為篇幅浩瀚，更在於它不是將事件逐年堆疊，而是努力追問：一個王朝為何興起，又為何衰敗？一項政策如何由善意出發，最後卻造成災禍？一個君主如何因納諫而治，也如何因剛愎而亂？人才為何被任用，小人又如何乘隙而入？它寫的是過去，關切的卻始終是未來。



宋神宗將此書命名為《資治通鑑》，取“鑑於往事，有資於治道”之意。歷史因而不是陳列在架上的古董，而是治理國家、安頓社會、反省人性的一面鏡子。元代胡三省為此書作注時曾說：“為人君而不知《通鑑》，則欲治而不知自治之源，惡亂而不知防亂之術。”清代王鳴盛更稱它是“天地間必不可無之書，亦學者必不可不讀之書”。



最令人動容的，是司馬光在《進資治通鑑表》中所說的一段話：“臣之精力，盡於此書。”短短八個字，何其沉重。十九年的寒暑、無數次的查考與刪改，以及一位史家對國家治亂的憂思，都濃縮在這句話里。一本真正有分量的書，靠的不只是才學，更是作者願意拿出多少生命來交換。



走到司馬光墓前，心中更生感慨。他生前位至宰相，身後長眠之處卻沒有帝王陵寢般的鋪張，只是一座安靜而樸素的覆土墓塚。黃土一抔，青草數莖，若不知墓中長眠的是誰，或許只會以為那是山野間一座尋常土丘。

