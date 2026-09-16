快評：大陸發布《回家的路》　提到琉球

“回家的路，一直都在，終將到達。” 中評社快評／大陸外交部發言人辦公室微信公眾號28日發布中英雙語視頻《回家的路》，以已故詩人聞一多創作的《七子之歌》開場，強調台灣就是詩中的東海遺“珠”，畫面出現詩歌原句“我們是東海捧出的珍珠一串，琉球是我的群弟，我就是台灣。”



中國人對琉球有很重的情意結，它交織了文化同源、五百年“藩屬關係”、近代弱國割土的悲情。《回家的路》借聞一多的詩句提到琉球，中國人特別有感。



講回《回家的路》，視頻表逹了多層意思，包括重申了歷史法理，引用了《開羅宣言》、《波茨坦公告》及聯合國第2758號決議，強調台灣回歸中國是二戰後國際秩序的一部分，“一個中國原則”是戰後國際秩序的體現，“兩岸統一”是大勢所趨。



視頻說，“解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡。”視頻還說，政治主張不同，社會制度有別，絕不是分裂的借口。“兩岸同胞渴望交流，期盼發展的心聲，是民進黨當局阻撓不了的潮流。”



《回家的路》在中美元首會晤後發布，可視為大陸對台一項新動作。外界認為，中方有意在“一個中國原則”、及確保中美不衝突的底線下，騰出手來加速解決台灣問題”。大陸學界近期增加對“一國兩制”台灣方案的討論，也是明確信號。



“度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。《回家的路》是大陸向台灣方面再一次發出召喚。如視頻旁日所言，兩岸關係的未來握在中國人自己手上，“回家的路，一直都在，終將到達。”