中美六百億美元商品減稅　貿易成果仍有空間

中美經貿高層在此次習特會前在紐約和華府兩度磋商，達成了300億-300億互相進口商品減稅協議 中評資料圖 中評社華盛頓9月28日電（記者 余東暉）美中雙方在美東時間27日晚間（北京時間28日早上）同時宣佈，雙方就“貿易理事會”的職能和工作規程，以及該理事會討論的雙方各自從對方進口300億美元商品降稅達成協議。美國專家指出，這是此次“習特會”的具體貿易成果，雖然成果有限、目標不高、過程漸進，但對於穩定美中經貿關係是重要的，且為今年內還有兩次峰會預留空間。



美國貿易代表格里爾就此發表聲明說：“由於特朗普總統和習近平主席之間建立了牢固的關係，在新的貿易委員會的主持下，美中兩國建議雙方在非敏感商品貿易方面各自爭取300億美元的優惠關稅待遇。”



格里爾稱，此舉正在為約30%的美國對華出口商品打開更有利的市場准入，同時也讓消費者受益。他將之歸功於特朗普。他稱：“特朗普政府將繼續致力於與中國開展公平、平衡和互惠的貿易，確保中國履行在農產品和能源採購方面的承諾，在非敏感商品領域尋求平衡貿易，並保障美國農民、製造商、企業和工人的市場准入。”



雙方都根據工作規程，貿易理事會的任務是優化（optimize）雙邊貿易，將討論優化雙邊貿易的安排和影響貿易的問題。中國商務部發言人表示，相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，助力中美建設性戰略穩定關係。



按規定，中美經貿磋商機制中的貿易理事會，中方牽頭人是國務院副總理何立峰，美方牽頭人是財長貝森特和貿易代表格里爾。負責監督的牽頭人必要時舉行會議；負責提建議的牽頭人的副手至少每季度舉行一次會議；工作層面定期會晤，次數可酌情增減。