胡根：若和平統一　台灣將獲大陸多方支持

澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月29日電（記者 黎人愷）澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根28日在第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話上就“一國兩制”台灣方案提出觀點。他表示，如今國家統一的步伐正在加快，面對錯綜複雜的外部形勢，台灣民眾應該加深了解、思考台灣版“一國兩制”方案，並就此提出自己的意見，才是對自己及子孫後代命運負責任的態度。未來台灣若選擇以和平的方式與祖國大陸完成統一，經濟上將獲得祖國大陸多方面的巨大支持。



關於台灣未來的政治制度，胡根認為，實現和平統一後的台灣特別行政區，自治程度將高於澳門和香港。



胡根提到，澳門回歸後不但外籍公務員都可以留用，還能繼續從外國聘請；統一後的台灣，軍公教人員只要願意效忠中華人民共和國台灣特別行政區及其基本法，又符合專業條件，完全可以留用，薪酬福利不低於原來標準，專業認證辦法和年資、退休等依法繼續沿用。



胡根表示，台灣以“一國兩制”方式實現和平統一，屬於中國內政事務，不需要透過外國或任何第三者簽署什麼“聯合聲明”。兩岸之間只需進行政治協商，廣泛咨詢與采納民意，就中華人民共和國台灣特別行政區基本法起草辦法、台灣基本法起草委員會及咨詢委員會的組成等議題，達成最後共識，由全國人民代表大會審議通過並頒布。



關於國安問題，胡根表示，這部分可以參照澳門的先例，台灣基本法會寫入“台灣特別行政區自行立法保障國家安全”這一重要條款。規定台灣特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在台灣特別行政區進行政治活動，禁止台灣特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

