王毅再促日本糾正領導人在台灣問題錯誤言行

9月28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見日本國際貿易促進協會會長岩屋毅。新華社 中評社北京9月29日電／中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅28日在北京會見日本國際貿易促進協會會長岩屋毅。



王毅表示，日本國貿促是著名民間友好團體之一，成立至今致力於中日友好事業，尤其是在中日關係面臨挑戰、遭受破壞時，仍然能夠秉持對華友好信念，維護中日關係政治基礎。國貿促前任會長河野洋平先生是一個有良知的政治家，敢於直面日本過去的黑暗歷史，勇於反省軍國主義的侵略罪責，贏得了中國及周邊國家人民的尊重。前事不忘，後事之師。切實以史為鑒，才能真正開闢未來。今年是東京審判開庭80周年，日本再次面對歷史的拷問。如果不願汲取歷史教訓，挑戰戰後“和平憲法”，甚至企圖為侵略歷史翻案、替戰爭罪犯招魂，日本就無法面對世界，更談不上開闢未來，也難以有未來。



王毅指出，明年是中日邦交正常化55周年。當前的中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化。對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。希望日本國貿促和一切有識之士繼承友好傳統，推動日本做出正確選擇，拿出合格答卷。



岩屋毅表示，日中關係當前局面令人擔憂。國貿促將繼承前任會長河野洋平先生遺志，推動兩國關係重回日中四個政治文件的初心和原點。日本不應忘記過去的教訓，政治家必須把握好日本的方向，繼續堅定不移走和平發展道路。