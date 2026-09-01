屏東市長周佳琪競總成立拚連任

屏東市長周佳琪 中評社屏東9月29日電（作者 陳雅婷）屏東市長周佳琪昨（29）日上午成立競選總部，尋求連任。屏東縣議長周典論、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、台灣民眾黨指定中央委員林富男、副議長盧文瑞，以及多位縣議員、市民代表、里長與地方社團人士到場。周佳琪以“安居樂業好生活”說明下一階段施政方向，回顧近四年市政工作，也提出交通、公共設施、育兒、高齡照顧及城市發展規劃。



周佳琪說，就任以來，她花相當多時間走進59個里，聽取居民反映，再由市公所逐項處理。屏東每逢豪雨，排水就是市民最直接的感受，因此近年持續辦理溝渠清淤、抽水及易淹水地區改善，累計清淤長度逾8萬公尺。校園周邊則陸續改善屏東高工、建國國小、重光國小等通學環境；路燈方面，更新增逾千盞智慧LED路燈，改善夜間照明，也降低用電支出。



“市政不一定都是大工程”周佳琪說，公園、路燈、水溝、人行道、公廁看似零碎，卻與居民每天的生活最接近。任內已完成10座兒童遊具及12處公園、體健休憩設施改善，下一階段將持續整修大型公園、公廁及社區公共空間，讓兒童、長者及一般市民使用時更安全方便。



在長者照顧方面，市公所將部分關懷福利適用年齡由75歲下修至65歲，也持續爭取健保及健康照護資源。面對少子化問題，她提出0至6歲幼兒相關補助及新生兒支持措施，希望降低年輕家庭的育兒負擔。她也感謝市民代表會對預算及地方建設的支持，使多項服務得以推動。



談到下一階段建設，周佳琪提出與縣府合作改善縣立游泳池，並爭取匹克球場；配合高鐵延伸、科技園區招商及相關交通建設，改善屏東市聯外交通及就業條件。中央市場、永福路及老街活化也將持續進行，在保存地方生活記憶的同時，改善市場環境與街區機能，讓傳統商圈有新的發展空間。



她並表示，市公所將持續推動便民服務數位化，讓部分申辦事項可利用手機完成，減少市民往返公所的時間。未來城市建設除了道路、排水及公共設施，也將把萬年溪生態、公園綠地與周邊生活圈納入整體規劃，使不同建設之間能夠相互串聯。

