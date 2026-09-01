陳志玲：媽祖信俗鑄同心　厚植民族復興根基

陳志玲 中評社澳門9月29日電（作者 陳志玲）媽祖是福建、台灣與澳門民眾共同信奉的民間信仰，中秋節更是兩岸所有中國人希望共享團圓的時刻，也是中華文化在兩岸共同傳承的重要表徵。今年中秋，我回到臺北慈佑宮為媽祖上香，祈願兩岸和平、祖國早日統一，共促中華民族偉大復興。下個月澳門將舉辦媽祖文化節，屆時閩、台、澳三地信眾將相聚一堂，借由共同的媽祖信仰，拉近彼此心靈，凝聚民族同心之力。



媽祖信仰發祥於福建莆田湄洲島，以“立德、行善、大愛”為精神內核，隨著閩粵先民渡海拓殖，分靈傳佈於台灣、澳門，成為閩台澳三地同胞共有的文化根脈，2009年媽祖信俗列入聯合國人類非物質文化遺產代表作名錄。媽祖信仰並非單純的宗教祭祀，而是紮根民間社會、浸潤普通民眾日常生活的文化傳統，擁有極為廣泛的群眾基礎。



台灣地區總人口約2300萬，媽祖是島內影響力最大的民間信仰，媽祖信眾約1600‑1700萬人，占總人口七成左右，全島登記及民間私祀媽祖宮廟三千餘座，遍及城鄉各個聚落，北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、松山慈佑宮、關渡天后宮、澎湖天后宮等宮廟，是台灣民間社會的重要公共活動空間。農曆三月媽祖誕辰的繞境進香活動，動輒數十萬信眾參與，跨越不同黨派、階層，充分體現媽祖信仰強大的社會號召力。



筆者日前造訪的鹿港天后宮，除了是台灣彰化鹿港的信仰中心外，更是台灣最早唯一奉祀湄洲天后宮天上聖母神尊的廟宇，此尊湄洲島天上聖母是清代福建水師提督施琅將軍迎奉來台，在在展現了台灣和大陸不可割捨的溫情與關係。媽祖繞境活動亦帶給筆者深深的觸動，並以本文記載當時的感想。媽祖繞境不只是宗教儀式，更是台灣人心中重要的文化記憶與信仰寄託。對信徒而言，是向媽祖祈求平安與感恩的行動；對地方社區來說，則象徵凝聚力與團結，串連起城市與人情的溫度。每年繞境，萬人同行、香火不斷，不只是傳統，更是台灣獨有的人情風景。

