特朗普否認問中方願否對美軍購但稱好主意

特朗普28日否認問過中方是否願意買美武器，但稱可能是個好主意 白宮視頻 中評社華盛頓9月28日電（記者 余東暉）特朗普28日否認他曾詢問中方是否願意從美國購買武器，但又稱中方可能想買美國武器，“這或許是個好主意”。他還稱，可以給美中華府峰會打超過滿分的“12/10”分。



28日在白宮回應媒體問美國駐華大使龐德偉（David Perdue）稱特朗普曾問中國領導人是否願買美國武器的言論時，特朗普先是面露困惑表情，覺得記者說的是對台軍售；然後說：“我從沒聽說過那件事。我得問問他（龐德偉）······他們（中國）可能想買，因為我們做的裝備比他們好。所以也許這是個好主意，但我們並沒有討論過。”



華府“習特會”後兩天，美國駐華大使龐德偉27日在接受“福克斯周日新聞”節目主持人布雷姆採訪時稱，特朗普在台灣問題上“強勁，無人能及”。龐德偉稱，他參加了特朗普第二任以來的所有“習特會”，特朗普多次明確表態，美國不會改變一個中國政策，美方支持“台灣關係法”、三個聯合公報和“六項保證”。所以他拒絕關於特朗普沒做該對台灣做的事情的說法。



關於對台軍售拖延，龐德偉說，特朗普對台軍售比1979年以來的其他美國總統多50%以上。之前特朗普已經批准了110億美元對台軍售，他們仍在討論其它軍售。美中元首每次聚在一起，都會討論這個問題。“但特朗普總統一直說，‘嘿，我們向世界各地的人出售武器。’他甚至一度問過習主席是否想買一些武器。”因此，美國對台灣的支持沒有改變，“我們不支持獨立，也不支持脅迫”。