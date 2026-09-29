俄羅斯武裝部隊總人數增至244萬餘人

中評社北京9月29日電／俄羅斯總統普京28日簽署總統令，將俄羅斯武裝部隊核定編制總人數定為244萬餘人。相關文件已在俄法律文書網站發布。



新華社報道，根據該總統令，俄武裝力量的核定編制為244萬餘人，其中包括155萬餘現役軍人。



今年7月，普京曾簽署命令，決定組建幾支軍事建築工程部隊，並將俄武裝力量編制總人數增至242萬餘人。而在今年6月，普京簽署的總統令規定俄武裝力量編制總人數為239萬餘人，其中現役軍人151萬人。