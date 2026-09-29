無偵-7無人機。 中評社北京9月29日電／無偵-7亮相黃岩島海空聯演，優勢何在？



來源：中央廣播電視總台中國之聲



解放軍南部戰區27日在黃岩島周邊組織海空聯合演訓，出動了無偵-7無人機、空警-500預警機及玉林艦、天門艦、青海湖艦等兵力，重點演練了偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化課目。其中，我國自主研製生產的高空大型無人偵察機無偵-7格外引人注目。無偵-7有哪些特點，在黃岩島聯合演訓中承擔什麼角色？



亮相黃岩島的無偵-7無人機有哪些特點？



“無偵”，顧名思義就是“無人偵察機”，主要執行邊境偵察、領海及專屬經濟區巡邏、重點地區監視等任務。



中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員傅前哨介紹，此次聯合演訓派出無偵-7無人機，正是看中了它具有高效能飛行、精準偵察能力等性能優勢，這與演訓中對南海廣闊海域持續監視、快速捕獲目標並引導打擊的實戰需求高度匹配。



傅前哨：無偵-7的特點是飛得高。它採用連接翼設計，也就是把兩個細長的機翼連接起來，形成一個框形結構，從而保證這兩個細長機翼的結構強度都比較大。這款高空無人偵察機的最高飛行高度在19000米至20000米。站得高看得遠，視角就更大，探測到的目標也就更多。無偵-7的飛行速度快，起飛之後能夠迅速抵達需要偵察的區域，快速投入偵察監視任務。

