直擊南部戰區空軍某部組織空戰對抗訓練

中評社北京9月29日電／晝夜翱翔淬利劍！南部戰區空軍某部組織空戰對抗訓練，錘煉飛行員技戰術本領



來源：南部戰區 作者：肖銳



近日，南部戰區空軍某部組織空戰對抗訓練，錘煉飛行員技戰術本領。



隨著指令下達，數架戰機依次升空，奔赴目標空域。紅藍雙方隨即展開激烈對抗，飛行員見招拆招、沉著應對。



夜色微露，引擎的轟鳴聲再次響徹機場。戰機加速起飛，展開新一輪對抗訓練。

