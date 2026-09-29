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直擊南部戰區空軍某部組織空戰對抗訓練
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2026-09-29 08:04:37
中評社北京9月29日電／晝夜翱翔淬利劍！南部戰區空軍某部組織空戰對抗訓練，錘煉飛行員技戰術本領
來源：南部戰區 作者：肖銳
近日，南部戰區空軍某部組織空戰對抗訓練，錘煉飛行員技戰術本領。
隨著指令下達，數架戰機依次升空，奔赴目標空域。紅藍雙方隨即展開激烈對抗，飛行員見招拆招、沉著應對。
夜色微露，引擎的轟鳴聲再次響徹機場。戰機加速起飛，展開新一輪對抗訓練。
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