美媒曝伊朗導彈致傷8名美軍人員

這是6月20日在阿曼北部小鎮海塞蔔拍攝的霍爾木茲海峽南側現狀。新華社 中評社北京9月29日電／美國媒體27日披露，一艘美軍人員所乘船只本月14日在霍爾木茲海峽遭伊朗導彈攻擊，8名海軍陸戰隊人員受傷。



新華社引述美國全國廣播公司當天以3名知情官員為消息源報道，這8名海軍陸戰隊人員包括7名士兵和一名軍官，屬於一個“營級登陸隊”。這8人所乘船只在霍爾木茲海峽遭伊朗巡航導彈攻擊，他們因吸入煙霧受傷，並且出現頭痛等關聯腦震蕩的症狀，因此可能還存在創傷性腦損傷。他們“傷得不重”，襲擊發生後不久返回崗位。



上述知情官員表示，這些海軍陸戰隊員當時搭乘的並非美軍船只，但沒有披露詳細情況。



美國國防部先前沒有發布過關於這起襲擊的消息。就這一報道，美國國防部說應由美軍中央司令部回應，而後者拒絕回應。



這8人的受傷信息23日才被錄入美國國防部的“國防傷亡分析系統”。一名美方消息人士解釋稱，傷者症狀可能延遲出現，這一系統也並非實時更新。



“國防傷亡分析系統”數據顯示，2月底伊朗戰事開始後，截至本月23日，美軍受傷人數達861人。這一系統7月新增“海外行動”跟蹤類別，單獨統計7月7日以來美軍傷亡情況，伊朗戰事超過一半受傷人員被歸入此類。據《華盛頓郵報》此前報道，美國國防部解釋稱，由於代號“史詩怒火”的軍事行動已經結束，美軍方決定將7月以來新一輪伊朗戰事造成的美軍傷亡人數納入“海外行動”這一類別。



《華盛頓郵報》25日還報道，“國防傷亡分析系統”新增37名美軍受傷人員，分別為29名水兵和8名海軍陸戰隊員。美國國防部沒有解釋上述人員受傷的原因。