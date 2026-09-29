世界技能大賽的獲獎選手都去哪兒了？

世界技能大賽於9月27日閉幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月29日電／有技能奧林匹克之稱的世界技能大賽27日閉幕，68個國家和地區參與競逐，1385名選手在64個項目上同台競技，我國取得的成績是41金、11銀、4銅和6個優勝獎。



據央視新聞報道，從2011年我們國家第一次參加世界技能大賽取得第一枚銀牌開始，到現在應當說每參加一次就刷新一次紀錄。世界技能大賽，41枚金牌之後，我們能看到我們國家培養技術人才是一個什麼樣的體系，培養出來的這些高技能的人才，對於推動我們國家的產業進步，會產生什麼樣的影響？



某些領域長期獲金牌 得益於我國產業結構的完整性



這次金牌有兩個強項，一個是製造與工程，一個是結構與建築，另外在數控銑更是六連冠。這些強項為什麼我們常年能夠把持住？這和我們國家的產業基礎現狀是什麼關係？



世界技能大賽中國（天津）研究中心主任徐國勝認為，這得益於我們國家的產業結構完整性，應該說中國的產業結構，在世界上是非常完整的。



梳理過去五屆數據顯示，約七成的獎牌獲得者、金牌獲得者到職業院校去任教，直接轉化為教練專家，有兩成到了生產企業技術崗位一線。這樣的一種分布是否理想？



徐國勝認為，從我們產業結構的調整，從我們的校企合作，目前看這是必然的一個趨勢，因為現在學校非常需要這種有實踐能力的教師。這些教師到我們學校一線培養選手，他既當一名師傅，手把手教我們的選手進行訓練，同時又當一名老師，要摸索我們的教學規律，教學方法。我們的選手培養，是因材施教一個非常好的訓練場。



所以通過這個競賽使得我們這些獲獎選手成為老師之後，相信他們通過帶他們的選手，今後會成為一個非常優秀的教師。同時我們這些有實戰能力的教師，也是我們進行校企合作、產教融合非常的好的師資隊伍，他們帶出團隊可以很好助力企業的發展，也可以帶領團隊在教育教學、服務社會取得更好的成果。



實現技能人才的技能成才 技能報國



隨著我們國家在這次參賽的過程中，體現出來的這種人才的優異，他們一方面取得好的成績，一方面他們的實力在這，會對更多年輕人在擇業，包括對技術崗位的選擇方面會有什麼影響？