日本最大一波食品漲價潮來了

預計今年10月日本將有逾3000種食品漲價，全年漲價的食品預計將達到約2萬種。（新華社資料圖片） 中評社北京9月29日電／日本一項最新調查顯示，今年10月日本將有逾3000種食品漲價，全年漲價的食品預計將達到約2萬種。



據人民日報報導，日本帝國數據庫公司對全國195家主要食品和飲料生產商展開調查，詢問其漲價意向。結果顯示，10月日本市場將有3033種食品漲價，包括冷凍食品、零食和飲料等。其中，冷凍食品類價格漲幅為5%至8%，零食類漲幅為3%至17%，飲料類漲幅為5%至21%。該公司預測，按照當前趨勢，日本今年全年將有約2萬種食品漲價。



今年9月，日本已有近5000種食品漲價，約為去年同期的3倍，為年內最大一波食品漲價潮。



帝國數據庫公司分析，日本近期食品漲價主要緣於原材料價格、能源價格以及物流成本上漲等。此外，日元貶值導致進口成本增加也是推動食品漲價的因素。



日本總務省18日公布的數據顯示，剔除生鮮食品後，日本8月核心消費價格指數（CPI）同比上漲1.7%，連續60個月同比上漲，剔除生鮮食品後的食品價格同比上漲2.7%。



日本上一輪大規模食品漲價潮發生在2023年。受原材料價格大幅上漲、日元貶值增加進口成本等因素影響，當年日本有超過3.2萬種食品價格上漲，數量為30年來最多。