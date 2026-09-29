波蘭軍方：一無人機在波烏邊境附近墜毀

中評社北京9月29日電／央視新聞客戶端消息，據波蘭軍方當地時間9月28日通報，一架無人機在波蘭與烏克蘭交界的多羅胡斯克-亞霍丁口岸烏克蘭一側墜毀。波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅什稱，該噴氣式無人機墜毀於距多羅胡斯克口岸約2公里處，波蘭領空未遭侵犯。



當天，波蘭政府安全中心向盧布林省發布空中威脅警報，防空系統進入全面戰備。十幾分鐘後警報解除。