歐盟考慮為烏等四國擬定專門入盟路線圖

中評社北京9月29日電／歐洲方面27日有消息顯示，歐盟正考慮為黑山、烏克蘭、摩爾多瓦和阿爾巴尼亞制定專門的“入盟路線圖”，以加快其入盟進程。



據央視新聞報道，兩名參與相關方案制定的歐盟委員會高級官員透露，路線圖將為四國列出明確的改革重點、時間節點，並為完成入盟談判中的關鍵階段設定大致日期。



消息稱，這將是歐盟首次考慮向這些被視為“最接近加入歐盟”的候選國提供更加明確的入盟路徑。只要繼續完成必要改革，這些國家將獲得有關最終完成談判的更明確預期。路線圖還將規定每一組改革，即所謂“談判集群”大致何時完成，同時明確現有成員國的義務，入盟進程的推進須獲得成員國的許可。



不過，消息指出，四國入盟進程仍然面臨挑戰，一些歐盟成員國對於接納新成員仍然相當謹慎。另外，歐盟正在同步改革“入盟前政策”，該政策草案顯示，“歐盟擴員在地緣政治層面依舊是當務之急，但入盟本身需要時間，候選國必須完成一套嚴格的、以實際評估結果為標準的流程，並進行影響深遠且持久的改革。”歐盟領導人將在10月15日至16日舉行的峰會上討論“擴員和內部改革”事宜。



黑山於2008年正式向歐盟提交入盟申請，2012年啟動入盟談判。阿爾巴尼亞2009年提交入盟申請，2022年啟動入盟談判。2022年2月俄烏衝突爆發後，烏克蘭和摩爾多瓦先後遞交入盟申請。今年6月，歐盟理事會表示，已分別與烏克蘭及摩爾多瓦就加入歐盟談判中的“基本原則”議題正式啟動談判。此前，以匈牙利為代表的部分歐盟成員國反對烏克蘭加入歐盟。5月初就職的匈牙利總理毛焦爾·彼得表示，匈牙利已同意開啟烏克蘭加入歐盟的談判。不過，烏克蘭的入盟之路仍將面臨國內相關改革進程、地區安全局勢等不確定因素。