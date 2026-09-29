火星曾是水世界？中國制圖將還原其前世今生

祝融號（新華社資料圖片） 中評社北京9月29日電／火星曾經是個水世界嗎？水在火星上存在了多久？中國即將繪制的新一代全火星地質圖，試圖還原這顆紅色星球的前世今生。



據新華社報道，這是記者9月28日在中國地質科學院地質研究所高質量發展座談會上獲悉的。中國科學院院士、天問三號任務首席科學家侯增謙在會上透露，該圖計劃2028年底完成，將根據祝融號火星車的新發現，提出火星地質年代劃分的中國方案，推動我國提出的年代劃分方案成為全球共識。



祝融號的發現給“火星是否有過水”提供了新線索：火星在35億年前仍存在洲際級古海洋，16億年前可能存在短時洪水，填補了古氣候演化的證據鏈。這些發現將寫入新一代全火星地質圖。新一代圖將據此制定火星地質年代劃分新方案，突破傳統依賴國際標準的局限。



在數據上，新一代圖將最大限度利用天問一號數據，並統籌使用美國、歐空局火星探測數據，實現軌道與地面數據協同。影像、光譜、雷達、重力、磁場等多模態數據將交叉融合，建立火星全球多物理場耦合數據庫。



在技術上，人工智能將深度參與火星遙感解譯——地質學家的專業知識將通過規則引擎嵌入大模型，提升解譯可解釋性；多尺度注意力技術將解決火星地質體空間尺度跨度大的問題，從局部礦物識別到全球構造單元劃分形成遞進式特徵提取。



中國地質科學院地質研究所所長楊志明介紹說，地質所建所70年來，地質編圖始終是核心任務之一。從區域到全國，從全國到亞洲，再從地球到月球、火星，服務對象從資源勘探延伸到深空探測，為中國行星探測工程“到哪裡、探什麼、為什麼探”提供了科學底氣。



新一代全火星地質圖核心成果包括2028年底編制完成1∶500萬全火星地質圖、1∶5萬著陸區地質圖以及專業系列圖集，發布全球首版智能化火星地質圖，為後續月球、金星、小行星等編圖任務提供研究範式與實施模板。