中國泳軍30金背後的突破與挑戰

9月23日，張展碩在男子200米自由泳奪冠後慶祝。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月29日電／30金13銀11銅，中國游泳隊再創單屆亞運會參賽歷史最佳戰績。



據新華社報道，在東京水上運動中心舉行的愛知•名古屋亞運會游泳比賽中，中國隊名將發揮穩定，新人勢頭凶猛，不僅奪得全部42枚金牌中的30枚，也游出了能夠比肩世界頂尖的個人和接力表現。



新人已接棒，老將仍在場



19歲的張展碩成為亞運會歷史上首位單屆獲得7枚游泳金牌的選手。他參加從100米到1500米的五個自由泳單項及三個接力項目，在200米至1500米的四個個人項目中全部奪冠，其中男子200米自由泳的1分43秒49刷新亞洲紀錄。收官日奪得第七金後，他說：“亞運會不是我的最終目標。



首次參加亞運會的13歲小將於子迪贏得女子200米蝶泳、200米個人混合泳和400米個人混合泳三項冠軍。



老將仍是這支隊伍的重要力量。徐嘉餘以4金1銅收官，個人亞運金牌總數達到15枚，成為獲亞運金牌最多的中國運動員。



接力全勝，檢驗陣容厚度



七個接力項目，中國隊七次奪冠，首次實現包攬。



中國隊時隔16年再次拿到男子4X200米自由泳接力冠軍，過程極為驚險：前三棒結束時，中國隊仍落後日本隊，張展碩在最後一棒完成反超，幫助隊伍以7分00秒17刷新亞洲紀錄。男子4X100米自由泳接力中，趙家悅、王浩宇、張展碩和潘展樂以3分10秒60改寫亞洲紀錄。



收官日，彭旭瑋、唐錢婷、張雨霏和餘依婷以3分54秒55刷新女子4X100米混合泳接力賽會紀錄。此前，中國隊曾在亞運會中連續三次因犯規而被取消該項目成績。這一次，姑娘們未再讓這枚金牌旁落。



從自由泳到四種泳姿的組合，中國隊都能排出有競爭力的陣容，這是七項全勝的基礎；接力技術的進步則是本次實現包攬的重要原因。