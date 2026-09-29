曲阜祭孔大典　紀念孔子誕辰2577周年

9月28日，在2026丙午年公祭孔子大典上，演職人員表演樂舞。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月29日電／“孔子故裡”山東濟寧曲阜28日舉行丙午年公祭孔子大典，紀念孔子誕辰2577周年。



據新華社報道，10時許，伴隨九聲鐘響，參祭嘉賓佩戴綬帶，沿神道路按中、東、西三路行進至萬仞宮牆廣場。細雨中，大成殿前鼓聲陣陣，64名佾舞生身著緋紅色圓領袍，在八行八列方陣中踏出整齊的舞步，重現《詩經》記載“左手執籥，右手秉翟”的文舞。



隨後，祭祀隊伍來到大成殿前，主祭嘉賓和祭祀代表先後向孔子像敬獻花籃。山東省委副書記、省長周乃翔宣讀祭文，全體嘉賓整理衣冠，莊然肅立，面向大成殿孔子像行鞠躬禮。11時許，祭孔大典結束。



此次祭孔大典設置開城、開廟、啟戶和公祭儀式等傳統儀程。“表演八佾舞這種古老的舞蹈，讓我理解中華禮樂儀式中的秩序與尊重，加深了我對禮樂文化的理解和認識。”參加樂舞告祭的八佾舞表演者、曲阜師範大學音樂學院學生劉峻兵說。



祭祀孔子的活動始於公元前478年，最初每年秋季一次，到東漢時實行春秋兩祭制。2006年，祭孔大典被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。



“今天祭孔，不僅是對孔子這位先賢的紀念，也是對孔子思想及其所代表的中華文明價值的一次重溫和傳承。”孔子研究院院長孔德立說，孔子倡導的“和而不同”與“以人為本”，為我們今天處理人與人、國家與國家以及不同文明之間的關係，提供了重要的價值根基。



作為中國國際孔子文化節的核心活動，現在的公祭孔子大典，以“仁禮天下 和合大同”為主題，在傳承中不斷完善提升，形成了“禮賓天下、禮啟聖門、禮敬至聖、禮運大同”四個篇章。同步舉行全球“雲祭孔”，讓更多海內外人士了解祭孔活動、認識儒家文化，向世界傳播儒家思想、傳遞中國聲音。



“孔子是中國古代非常重要的聖人和聖賢，他留下來的智慧，對人類是有益處的。”曾將《四書》翻譯為印地語的印度尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯傑參加典禮後對記者說。



“在塔吉克斯坦學習中文的時候，我就知道孔子，他的思想讓我欽佩。”塔吉克斯坦留學生方之平說。俄羅斯留學生粉蘭娜表示，觀看祭孔大典，能學到傳統文化知識，“我第一次看到真正的八佾舞表演，感受到了中國禮樂文化的獨特魅力”。



據了解，今年全球“雲祭孔”活動呈現了海內外60餘所孔廟、文廟、書院、孔子學堂以及文化機構的祭孔實況。此外，今年線上祭孔平台在雲端祭拜等既有功能基礎上，新增AI儒學對話、祭孔參與證書生成、知識問答挑戰等模塊，讓雲端祭孔可看、可感、可互動。