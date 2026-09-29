特朗普否認有關其願有條件解除對伊制裁的報道

中評社香港9月29日電／美國總統特朗普28日在社交媒體發文，否認美國媒體有關其願意以解除對伊朗制裁并解凍資金換取伊朗在核問題上讓步的報道。



當天早些時候，美國阿克西奧斯新聞網站援引一名匿名美國官員的話報道，特朗普願意在伊朗就核問題采取實質性步驟的前提下，解除對伊制裁并解凍伊朗被凍結資金。該官員同時強調，除非伊朗核問題得到解決，否則美國不會與伊朗達成協議，并稱雙方“在履行承諾的時間節點以及誰先采取行動等問題上”仍存在分歧。



對此，特朗普稱，該報道“不實”，“我什麼都沒有向他們提供”。他還要求該媒體立即撤回這篇“虛假報道”。



新華社報道，特朗普當天下午在白宮向媒體證實，美伊談判代表已通過調解方交換了信息。



據美國媒體報道，美伊間接會談於28日上午開始。此前，伊朗媒體報道說，伊朗外長阿拉格齊將率領伊朗代表團於28日上午在美國紐約與美伊談判調解方會面，討論有關當前局勢的最新提議。



22日，美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納在紐約聯合國大會期間與阿拉格齊進行了間接會談。據美媒報道，伊方提議，如美國解除海上封鎖、取消石油銷售制裁并恢複地區停火，伊朗將在7天內重新開放霍爾木茲海峽并重啓核談判。特朗普26日向媒體確認，他已拒絕伊朗的這一提議。不過，特朗普27日在接受阿克西奧斯新聞網站電話采訪時表示，他預計美國和伊朗將在接下來一周內重啓談判。