美伊談判進展如何？特朗普：很快就會有分曉

美國總統特朗普（新華社資料圖片） 中評社北京9月29日電／美國總統特朗普28日在白宮對媒體說，美國和伊朗的談判代表已通過調解方交換了信息。



據新華社報道，被問及美伊談判進展時，特朗普沒有透露談判具體細節，只是稱“我們會贏”，“事態很快就會有分曉”。



當天早些時候，美國哥倫比亞廣播公司報道，美伊間接會談於28日上午開始。此前，伊朗媒體報道說，伊朗外長阿拉格齊將率領伊朗代表團於28日上午在美國紐約與美伊談判調解方會面，討論有關當前局勢的最新提議。



據美國阿克西奧斯新聞網站28日報道，一名匿名美國官員透露，特朗普願意在伊朗就核問題採取實質性步驟的前提下，解除對伊制裁並解凍伊朗被凍結資金。該官員同時強調，除非伊朗核問題得到解決，否則美國不會與伊朗達成協議，並稱雙方“在履行承諾的時間節點以及誰先採取行動等問題上”仍存在分歧。



22日，美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納在紐約聯合國大會期間與阿拉格齊進行了間接會談。據美媒報道，伊方提議，如美國解除海上封鎖、取消石油銷售制裁並恢復地區停火，伊朗將在7天內重新開放霍爾木茲海峽並重啟核談判。特朗普26日向媒體確認，他已拒絕伊朗的這一提議。不過，特朗普27日在接受阿克西奧斯新聞網站電話採訪時表示，他預計美國和伊朗將在接下來一周內重啟談判。