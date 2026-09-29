何曉嫚斬獲世界技能大賽“冠軍中的冠軍”

9月9日，何曉嫚在實訓基地內進行訓練。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月29日電／9月27日晚，第48屆世界技能大賽閉幕式上，這一個個關鍵詞像鏗鏘有力的鼓點，見證中國選手何曉嫚的奪冠時刻。



據新華社報道，何曉嫚身披國旗，雀躍地走上領獎台，接過獎杯，笑容燦爛。



這位20歲的姑娘在軌道車輛技術項目中以全場最高分榮獲阿爾伯特·維達大獎，該獎項授予每屆大賽所有參賽項目最高分得主，這也是我國第三次獲得該獎項。



“我希望可以帶動更多年輕人走進這個行業。”聚光燈下，何曉嫚自信大方。回顧比賽，她的沉著操作令人印象深刻。



第48屆世界技能大賽首次增設軌道車輛技術項目，全程18個小時的比拼，對選手的體能耐力、操作精度、抗壓能力都是考驗。“女性的細心與耐心，在精密檢修、故障排查環節具有優勢。”回望自己的技能成長之路，她說，“從踏入校園第一天起，我就堅信技能成才。”



何曉嫚是軌道車輛項目全球唯一參賽的女選手。她是長春數字科技職業學院的學生，2024年赴東北求學，入學僅3個月，便憑借扎實的基本功入選學校技能“金牌班”。自此，高強度備賽成為她生活的常態。



每天早上7點，她準時抵達實訓基地，拆解調試上百個精密部件，反復打磨各項操作技能，訓練常常持續至深夜。“我從來不是天賦型選手，靠的是日復一日的訓練。”何曉嫚坦言。



備賽期間，她每天要進行超過14小時的高強度訓練。最考驗人的不是身體的疲憊，而是在上千次重復中仍要保持高度專注。“就像受電弓布線，為了追求工藝的極致完美，每天至少練習近千米線。但正是這種近乎執著的堅持，讓我真正體會到‘工匠精神’的含義——把平凡的事情做到極致，就是非凡。”她說。



指導教練趙禹淏說，厚重的車門擋板、大型構件安裝，極易因選手力量不足出現操作偏差，影響整體精度。為強化自身，何曉嫚有針對性地制定肢體力量訓練計劃，並摸索出一套適配自身的操作方法，以細膩精準的技術優勢，彌補體能上的差距。



長春是我國重要的軌道交通裝備製造基地，中車長客等企業匯聚於此。對何曉嫚而言，這座城市不僅是求學之地，也讓她有機會更近距離地接觸軌道交通裝備製造這一行業。



她一路過關斬將，先後在吉林省職業技能大賽和全國職業技能大賽軌道車輛技術項目中獲得冠軍，並且在國家集訓隊考核中斬獲第一，成功入選國家隊，拿到本次世界技能大賽的參賽資格。



“軌道車輛不只是冰冷的鋼鐵，更是承載萬家燈火的民生工程。”何曉嫚在日志本上寫下過這句話。



從校園走向世界賽場，何曉嫚的成長軌跡，也是當代年輕人選擇新職業、走上技能成才之路的一個縮影。如今，越來越多年輕人把目光投向新職業、新賽道，在精益求精的技能實踐中尋找人生價值，也在一個個專業領域中嶄露頭角。



“培養高素質的軌道車輛技術技能人才，不僅是滿足中車長客等本地龍頭企業的發展需求，更是為擦亮中國高鐵這張‘國家名片’、推動我國從‘製造大國’向‘創造強國’轉型升級貢獻職教力量。”長春數字科技職業學院校長聞姝清說。