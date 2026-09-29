王滬寧：堅定不移推進祖國統一大業

9月28日，全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯在北京人民大會堂聯合舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立77周年。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月29日電／全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在北京人民大會堂聯合舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立77周年。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。



據新華社報道，王滬寧表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持大團結大聯合，堅持高舉愛國主義旗幟，堅持鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，把海內外中華兒女的智慧和力量匯聚起來，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興而努力奮鬥。



王滬寧表示，今年是中國共產黨成立105周年，是新中國成立77周年。在革命、建設、改革和新時代波瀾壯闊的歷史進程中，中國共產黨團結帶領中國人民堅定信心、接續奮鬥，創造了舉世矚目、彪炳史冊的偉大成就。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央領導中國人民成功開創中國特色社會主義新時代、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，今天的中國呈現現代化建設全面推進、經濟社會高質量發展、人民群眾安居樂業、國際影響力感召力塑造力顯著提升的盛世氣象，中國人民正以自信、自立、自強的姿態闊步邁向更加美好的未來，中華民族正以不可阻擋的堅定步伐邁向偉大復興。



王滬寧表示，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。我們將全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊“台獨”分裂勢力、反對外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。我們將全面貫徹黨的僑務政策，團結引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷在推動國家經濟社會發展、傳承弘揚中華文化、促進祖國統一、增進中外交流合作等方面發揮獨特優勢、展現更大作為。



招待會由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持。部分在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協領導同志，約750名港澳台僑各界代表出席。