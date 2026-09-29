美商會：美企高管回流　視港為總部管理樞紐

香港美國商會總裁翁以登以“商界看到曙光”來形容是次中美達成的成果共識。（圖片來源：香港文匯報） 中評社香港9月29日電／隨著中美關係釋放回暖信號，在港美資企業的信心度正逐步修復，香港美國商會總裁翁以登指，根據美商會的最新數據與會員動態顯示，許多美企已適應了“中國＋1”的供應鏈調整策略，並將香港視為總部管理樞紐。



據大公文匯網報道，儘管過去幾年地緣政治局勢緊張，曾引發市場對“美資撤離潮”的擔憂，儘管部分企業重組了架構，但大規模撤離的情況並未出現。外籍人士與跨國企業高管回流增加，國際學校學額也現緊張，印證了香港作為商業基地的韌性。



中國供應鏈無可替代



翁以登解釋，在供應鏈策略上，美資企業已從最初的恐慌性調整，轉變為成熟的“供應鏈適應期”。“中國＋1”模式並非放棄中國市場，而是為了對沖關稅與地緣政治風險而進行的多元化布局。許多企業在實踐中發現，雖然越南等東南亞國家在人力成本上具備優勢，但論及勞動力素質、基建配套及供應鏈響應速度，中國依然無可替代。因此，大部分美資廠商選擇維持現狀，將香港作為管理樞紐與財務中心，負責統籌分布在亞洲各地的生產基地。



翁以登表示，“雖然部分舊有模式如區域總部的職能有所重組，轉向規模更靈活的辦公架構，但企業並未放棄香港市場。這種重組是企業適應新經濟形勢的手段，而非放棄市場的信號，顯示出香港作為國際商業樞紐的韌性依然深厚。”



翁以登認為，美資企業相信，香港無需成為製造業的中心，而是成為企業調度資源、管理風險的“大腦”。只要關稅與貿易政策趨於穩定，企業便有能力進行更精準的財務與業務規劃。此外，新一代的美國初創企業與投資者正重新審視香港的機遇。隨著中美在特定領域如綠色能源、醫療健康及非敏感AI應用上的合作增加，香港作為創新科技落地與融資的平台功能再度凸顯。



他引述美國商會的年度調查指，目前會員大致關注三大課題：中國經濟前景、香港國際形象及地緣政治影響，不過對於中美關係緩和持審慎樂觀態度。



港五年規劃提供清晰方向



對於香港公布的第一個五年規劃，翁以登表示，部分會員初時會誤解以為是“計劃經濟”，然而“規劃”與“計劃”性質不同，目前的政策方向清晰地描繪了香港在物流、金融及貿易方面的發展路徑，這反而為外資提供了明確的市場信號與政策預期，而非過度干預的市場限制。



翁以登說，雖然商界傾向認為，這種有序的規劃反而有助於資源的有效配置，只要政府在具體執行層面保持與商界的充分溝通，這些政策規劃將成為企業在本地開展投資的重要依據。