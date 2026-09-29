駐紐約總領館國慶招待會　暢談中美新願景

9月28日晚，中國駐紐約總領館隆重舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會。（圖片來源：中國駐紐約總領館） 中評社北京9月29日電／9月28日晚，中國駐紐約總領館隆重舉行慶祝中華人民共和國成立77周年招待會，領區各界人士及外國駐紐約總領館官員等400餘人出席。



陳立總領事在致辭中表示，談到今天的中國，我常想起一些美國朋友訪華後的感受，他們說得最多的是“amazing”，感嘆在中國看到了未來社會發展的模樣。77年來，中國從百廢待興走向繁榮富強，發展成果惠及千家萬戶。中國越發展，與世界的聯繫越密切，中國願同各國共享發展機遇，推動落實四大全球倡議，以發展增添動力，以安全守護和平，以文明增進互信，以治理凝聚共識。



陳立指出，今年是中美關係大年。習近平主席上周圓滿結束對美國的國事訪問。兩國元首半年內實現互訪，創造了中美交往的歷史，具有里程碑意義。雙方同意構建“基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係”，為中美探索大國正確相處之道提供重要指引。讓我們拉長合作清單，架起更多相知相親橋梁，共同書寫中美關係新的篇章！



外方嘉賓紛紛表示，熱烈祝賀中華人民共和國成立77周年，中國發展成就令人欽佩。期待雙方共同努力，推動兩國關係繼續向好發展。來自領區的藝術家奉獻了精彩的文藝演出，民樂婉轉悠揚，歌曲溫暖動人。現場氣氛熱烈，氣氛歡樂祥和。