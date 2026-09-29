鄭劍：共憶二戰　確認中國唯一合法代表

廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍接受中評社記者採訪（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月29日電（記者 黎人愷）廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍28日在第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話現場接受中評社記者採訪時表示，中方此次希望美國“反對‘台獨’”的表態，意味着對其中部分政策動向予以肯定。此次中美元首共同回顧二戰歷史，從某種意義上也是美國再次確認中華人民共和國作為中國唯一合法代表的歷史和政治事實，同時也確認了中華人民共和國與中國歷史之間的連續性。



中國國家主席習近平24日與美國總統特朗普會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。“反對‘台獨’”與美方長期以來“不支持‘台獨’”的表述有所差異，從目前中美雙方發布的信息來看，美方暫未對台灣問題進行公開回復。



鄭劍表示，長期以來，美國在公開場合和閉門會談中，對台灣問題使用的表述並不完全相同。美國公開表述“不支持台獨”時，實際上在閉門場合可能使用“反對台獨”的表述；而當美國在公開場合對台灣問題不作表態時，也並不意味著其立場發生根本變化。哪怕過去中美關係處於蜜月期時，美國曾明確承認“一中”，但與此同時，美國對台軍售並未完全停止。因此，從中美關係歷史以及美國處理台灣問題的實際情況來看，美方如何表態並不是最重要的，更重要的是其具體怎麼做。



鄭劍說，此次習近平主席提出“希望美國堅持反對‘台獨’的正確立場”，說明中方對美方近期在台灣問題上的部分處理方式是有所肯定的，同時也希望美方能夠繼續堅持這一方向。



鄭劍指出，從近期情況來看，賴清德沒有實現所謂“過境美國”，特朗普五月結束訪華時提出了“四不”，美國政府要求台灣當局不得頻繁派官方人士竄訪美國智庫，同時，在習近平主席訪美前，美國國務卿魯比奧也曾就慎重處理對台軍售作出表態。這些政策變化實際上體現了美國在部分涉台問題上的調整。因此，中方此次希望美國“反對‘台獨’”的表態，並不意味著中方對美國當前涉台政策完全不滿意，而是對其中部分政策動向予以肯定，同時希望其繼續朝這一方向發展。



鄭劍認為，習近平主席此次強調美國要堅持反對台獨的正確立場，還有一個重要含義，就是再次強調台灣問題在中美關係中的重要性。中美此次達成八項共識，但如果台灣問題處理不好，這些共識也可能受到影響。因此，中方實際上是在向美方強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題之一，美方必須對此有充分認識。

