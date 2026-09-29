冬天將至　歐洲能否扛過這場能源“寒流”

歐盟統計局發布的歐盟國家2026年6月至8月汽柴油和潤滑油價格漲幅。（圖片來源：央視新聞客戶端） 中評社北京9月29日電／這個冬天，對許多歐洲家庭而言，可能比往年更難熬。柴油價格漲勢凶猛，在不少國家已明顯高於汽油——一場由地緣衝突、產能受損與季節性需求叠加引發的能源危機，正悄然籠罩歐洲大陸。



據央視新聞報道，從加油站到供暖爐，從物流運輸到餐桌食品，能源價格的持續攀升正把壓力傳導至歐洲經濟的每一個末梢。歐盟統計局最新數據顯示，今年8月，歐盟機動車汽柴油和潤滑油價格同比上漲23.8%。這是繼6月同比上漲13.7%、7月同比上漲16.9%之後，連續第三個月出現兩位數上漲，而且漲幅進一步擴大。



歐洲燃料價格飆升 柴油比汽油還貴



歐盟27個成員國中，有26個國家的汽柴油和潤滑油價格同比上漲，其中18個國家漲幅超過20%。保加利亞漲幅最大，達到34.5%，立陶宛、芬蘭緊隨其後，德國和法國也分別上漲27.5%和27.4%。



值得注意的是，本輪歐洲燃料價格上漲中，柴油價格上漲尤其明顯。歐盟統計局數據顯示，8月單月，歐盟柴油價格環比上漲8.3%，而汽油價格環比上漲3.3%。其中，捷克柴油價格單月上漲14.3%，保加利亞上漲13.5%。而在7月，歐盟柴油價格環比漲幅只有4.3%。



進入9月，歐洲燃料價格上漲的壓力依然沒有得到明顯緩解。德國柴油價格一度超過2.4歐元／升，法國柴油價格也在2.4歐元／升左右。與此同時，在不少歐洲國家，柴油價格已經明顯高於95號汽油價格，這對依賴柴油的運輸業、農業和工業部門而言，無異於雪上加霜。



地緣衝突叠加產能不足 油價飆升難止



保加利亞原經濟和能源部副部長庫尤姆奇耶夫在接受總台記者採訪時表示，本輪歐洲汽柴油價格飆升，最直接的原因之一是持續的地緣政治動蕩。



中東地區局勢持續緊張，霍爾木茲海峽的通航能力大幅下降，國際原油和成品油運輸受到嚴重影響。路透社援引航運數據報道，美以伊衝突前，霍爾木茲海峽平均每天約有125艘大型商業船舶通行，而9月20日至21日的周末，可追蹤到的過境商品運輸船舶只有17艘。衝突發生之前，全球大約五分之一的石油和液化天然氣貿易經過這一海上通道。