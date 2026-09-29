富權：中美峰會戳破林佳龍“合夥人”誑言

中評社香港9月29日電／澳門新華澳報25日發表富權文章：中美峰會戳破林佳龍“合夥人”誑言。以下為文章內容。



華盛頓秋陽之下，紅毯禮兵、二十一響禮炮、白宮南草坪——中國國家主席習近平與美國總統特朗普半年內的第二次會晤，將中美兩個大國的戰略互動再次推向世界舞台中央。頗具諷刺意味的是，就在“習特會”前幾天，台灣民進黨當局“外交部長”林佳龍還在廣播專訪中口出誑言，宣稱“台美溝通良好，我們要去管理中國”、“台灣利益就是美國利益”，台灣已從“利害關係人”變成美國的“合夥人”。一邊是大國元首在認真商議如何管控台海風險，一邊是台灣當局官員自我加冕為“共同管理者”——這場對照，本身就是最鋒利的答案，這場“共管”誑言，已經完全破產。



習特會談的是中美關係的戰略穩定。今年五月北京會晤，兩國元首確立構建“中美建設性戰略穩定關係”的新定位；此次華盛頓會晤，據境外媒體觀察，台灣問題位居世界關注的四大看點前三。換言之，台灣不是坐在桌前的談判者，而是被擺在桌上的議題。當兩個大國在認真商議“如何管控台海風險”時，林佳卻竟然幻想台灣是與美國並肩“管理中國”的一方——不是無知，就是存心欺騙。



林佳龍所謂“台美共管中國”，是“台美合夥人”敘事下的分裂狂想，本質是把台灣的命運押注在美國身上，幻想依靠外部勢力，將中國內政變成台美共同處置的議題。而“習特會”釋放的中美戰略溝通信號，直接戳破這一脫離現實的幻夢。



這套說法有兩大根本錯誤。其一，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不存在任何“台美共管”的法理與事實基礎。任何外國都沒有權利插手中國內政。其二，美國對台政策永遠以美國國家利益為優先，並非為台灣利益服務。美方近期限制台灣官員訪問華盛頓智庫、部分對台軍售延宕，足以證明所謂“台美利益一體”只是民進黨的單方面幻想。美國不會為台灣犧牲自身的整體對華戰略，更不可能和台灣去“共管中國”。



林佳龍誑稱“台灣利益就是美國利益”，華府卻從未如此表態。特朗普公開表示“不希望有人搞『獨立』”，強調台灣不應期待美國的“空白支票”，更直言不願為台灣跨越九千五百英里作戰。今年二月列出的一百四十億美元對台軍售案，被特朗普視作“很好的談判籌碼”，迄今仍壓在白宮未簽。《紐約時報》披露，特朗普政府要求部分赴美台官員減少造訪華盛頓智庫；特朗普本人更曾公開指責台當局駐美機構資助特定智庫，用詞相當嚴厲。賴清德上台至今，連“過境”美國本土都未能如願。每一件事都在重復同一句話：美國利益優先，台灣利益靠邊。“合夥人”？連入場券都沒有，何來平起平坐？！在太平洋兩岸的敘事上，台灣只是棋子，並非如林佳龍幻想的“棋手”。



“習特會”是中美最高層的戰略對話，核心是管控分歧、穩定雙邊關係，這對台海局勢帶來清晰的框架約束。一是確認台灣問題的中國內政屬性。中美溝通的前提，是美方恪守一個中國原則。這意味美方不會接受民進黨當局製造的“台美合夥人”“共管”這類“新兩國論”敘事，不願被民進黨綁架，捲入台海衝突。民進黨幻想美國會把台灣當成平等夥伴，共同處理中國事務，在中美最高層互動的現實面前完全落空。二是打破“美國會無限挺台”的綠營神話。民進黨長期向台灣社會灌輸：中美必然全面對抗，美國會持續升高對台支持。“習特會”展現中美仍有溝通、管控衝突的空間，證明中美關係不是簡單的零和對抗，美國對台支持有明顯上限，不會任由民進黨把台海變成大國博弈的火藥桶。林佳龍“台美共管”的論述，建立在中美永久對抗的假設之上，一旦中美展開高層對話，這個假設就不成立。三是暴露“以美謀『獨』”路線的危險與虛幻。民進黨想借外部勢力撐起“獨”的空間，但大國外交永遠是利益交換。台灣只是美國對華戰略當中的一顆棋子，而非平等“合夥人”。一旦美國需要和中國穩定關係，民進黨的謀“獨”籌碼就會立刻貶值。林佳龍這番狂言，不僅無法拉抬台美關係，反而會升高台海風險，連島內不少政要都提醒民進黨當局謹言慎行，避免反噬自身。



值得追問的是，林佳龍為何選在此刻拋出如此誑言？答案在島內。中美關係穩下來、走向“建設性戰略穩定”，民進黨當局“倚美謀『獨』”的操作空間就被壓縮；“疑美論”持續蔓延，選舉動員的舊劇本日益失靈。《聯合報》最新“兩岸關係年度大調查”顯示，百分之五十二點二的民眾不滿賴清德處理兩岸關係的方式，其中百分之二十八點三非常不滿，較二零二四年其剛上台時增加近十個百分點。



內部焦慮轉化為對外誑言，本質是一場“大內宣”：用“管理中國”的幻覺，掩飾連兩岸對話都無法恢復的窘境。中國國民黨文傳會主委陳以信的反問極為犀利——台灣當局連自己在華府的政策影響力都面臨挑戰，憑什麼侈言“共管大陸”？與其誇誇其談，不如先回答：為何賴清德迄今未能過境美國本土？為何重要對台軍售仍在延宕？為何台灣當局官員連造訪華盛頓智庫都被要求減少？三個問題，句句戳在痛處。

