美擬讓波音星際客機2028年重返載人飛行

美國航空航天局標志（新華社資料圖片） 中評社北京9月29日電／美國國家航空航天局28日公布波音“星際客機”最新進展及任務安排，計劃最早於今年12月或明年1月執行“星際客機－1”不載人飛往國際空間站任務，並計劃於2028年執行“星際客機－2”載人飛行任務。



據央視新聞報道，美航空航天局表示，“星際客機－1”任務將作為工程評估任務，檢驗飛船改進措施，驗證改進後的熱環境，獲取系統認證所需的性能數據，並在“星際客機－2”載人任務前識別潛在風險。



美航空航天局還宣布，計劃安排第五次和第六次“星際客機”往返國際空間站飛行任務，並將與波音公司和聯合發射聯盟公司合作，在“宇宙神5”型火箭退役後，為“火神”火箭執行“星際客機”載人發射任務進行認證。



“星際客機”於2024年6月5日搭載兩名美國宇航員前往國際空間站，執行首次載人試飛任務。飛船原計劃在軌停留8至14天，但出現推進器故障和氦氣洩漏等問題，被迫於當年9月不載人返回地球，兩名宇航員則長時間滯留國際空間站，直至2025年3月改乘美太空探索技術公司的“龍”飛船返回地球。



今年2月，美航空航天局公布針對這一任務的調查結果，認定此次因飛船故障導致宇航員滯留國際空間站的試飛為嚴重程度等級最高的“A類”事故，並提出61項旨在確保未來任務符合載人航天飛行高標準的建議。根據調查結果，波音公司已對“星際客機”服務艙進行熱環境等方面的改進，美航空航天局將在“星際客機－1”任務中對相關改進進行評估。