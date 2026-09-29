“慎重處理台灣問題”的戰略定力與底線思維

中評社香港9月29日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：“慎重處理台灣問題”背後的戰略定力與底線思維。以下為文章內容。



二零二六年九月二十四日，中國國家主席習近平在同美國總統特朗普在白宮舉行會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚，希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



此前在二零二六年五月十四日中美元首北京會晤中，習近平主席也曾強調：台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。“台獨”與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



今年內兩次的中美峰會，習近平主席都強調希望美方堅守反對“台獨”的正確立場，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重、妥善處理台灣問題。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中美關係政治基礎和台海和平穩定，任何縱容、支援“台獨”分裂勢力的行徑都將嚴重破壞台海局勢、損害中美關係。美方應認清“台獨”的危害性與危險性，以實際行動遏制“台獨”分裂活動，維護台海和平穩定與中美關係大局。



這一立場的核心要點包括：一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，台灣是中國領土不可分割的一部分；台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉；台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，台灣問題處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突；反對“台獨”是中美雙方的最大公約數，“台獨”與台海和平穩定水火不容，堅決遏制“台獨”、捍衛台海和平，符合中美兩國的共同利益；美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將反對“台獨”的承諾落到實處，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



因此，中國要求美方“慎重處理台灣問題”，背後體現的是長期穩定的戰略定力與清晰不可逾越的底線思維，二者相輔相成：定力體現在不隨外部挑釁而輕易改變大方向，底線明確劃清不容踩破的紅線。



其一，底線思維：劃定不可逾越的根本紅線。底線思維的核心，就是堅持一個中國原則，反對任何形式的“台獨”分裂活動與外部勢力干涉，這是不可讓步的根本原則。



一是法理底線：世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是國際社會公認事實，也是中美三個聯合公報確立的基礎。任何“一中各表”、虛化、掏空一個中國原則的操作，都違背承諾、違反歷史與法理。



二是反“台獨”底線：絕不允許任何人、任何勢力把台灣從中國分裂出去。“台獨”分裂活動是台海和平最大威脅，“台獨”就意味著戰爭。中國不承諾放棄使用武力，針對的是外部干涉勢力和“台獨”分裂分子，絕非台灣同胞。



三是對美互動底線：美方必須恪守對華承諾，停止“以台制華”。美方停止售台武器、停止官方往來、停止勾連民進黨當局提升美台實質關係，不能拿台灣當棋子打“遏制中國”牌。一旦美方突破底線，助長“台獨”氣焰，中方必然採取堅決有力反制，捍衛主權領土完整。

