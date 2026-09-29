中國代表：奉勸菲律賓停止南海問題多邊炒作

中評社北京9月29日電／中方28日在第81屆聯大一般性辯論針對菲律賓的發言行使答辯權。中方奉勸菲方停止南海問題多邊炒作，盡快回歸雙邊協商正軌。



據新華社報道，中國常駐聯合國副代表孫磊說，中方一貫認為，聯合國不是討論南海問題的合適場所。但中方有必要對菲方有關錯誤論調作出嚴正回應。中方對“南海仲裁案”的立場是一貫、明確的。菲律賓單方面提起所謂仲裁，違背“國家同意”“約定必須遵守”等國際法基本原則，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。“仲裁庭”越權審理、枉法裁判，所做“裁決”非法無效，嚴重影響《公約》規定的原則和精神，嚴重衝擊國際海洋法的權威性和完整性。中國不接受、不承認該“裁決”，反對且不接受任何基於該“裁決”的主張和行動。這既是捍衛自身領土和海洋權益，也是為了維護國際海洋法治，維護公平合理的國際海洋秩序。



孫磊說，菲方渲染所謂“裁決”出台十年，毫無意義。事實是，“裁決”不但不能解決中菲涉海問題，反而激化地區矛盾，成為中菲關係和南海和平穩定的絆腳石。在領土問題和海洋劃界爭議上，中國不接受任何強加於中國的爭端解決方案，一貫主張與有關直接當事國通過談判協商解決爭議。中方將繼續同東盟國家一道，共同維護南海和平穩定。



孫磊說，“南海仲裁案”是國際海洋法的反面案例。無論菲方如何標榜粉飾，都改變不了其非法、無效、越權、反動的本質。中方奉勸菲方停止多邊炒作，盡快回歸雙邊協商正軌，與中方一道管控南海分歧，共同維護南海和平穩定。