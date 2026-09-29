中方：《聯合國憲章》“敵國條款”不容删改

9月22日，在位於紐約的聯合國總部，聯合國秘書長古特雷斯在第81屆聯合國大會一般性辯論開幕式上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月29日電／中方28日在第81屆聯大一般性辯論針對日本的發言行使答辯權。中方指出，《聯合國憲章》中的“敵國條款”仍具有重要現實意義，不容删改。



據新華社報道，中國常駐聯合國副代表孫磊說，日本在22日的發言中稱，日本作為“和平國家”堅持“專守防衛政策”，呼籲删除《聯合國憲章》中的“敵國條款”。中方對此表示堅決反對。當年，日本以承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容為前提，加入聯合國。戰後日本“和平國家”的理念，是建立在深刻反省歷史、徹底同軍國主義切割的基礎之上。然而，80多年後，高市政府卻對日本歷史罪行避而不談，不僅不反思，還想方設法美化洗白，並通過不斷炮製周邊國家威脅等虛假敘事，掩蓋持續強軍擴武企圖。近年來，日本持續大幅擴充軍費，放寬殺傷性武器出口，推進部署中遠程導彈，擴充進攻性軍事力量，囤積大量敏感核材料，推動修改“和平憲法”，試圖突破“無核三原則”，甚至鼓吹成為“能戰”國家。事實證明，日本“再軍事化”已經成為地區乃至世界和平穩定的現實威脅。



孫磊說，維護戰後國際秩序、捍衛二戰勝利成果、維護地區和平穩定，是國際社會的共同責任。憲章中的“敵國條款”是重要制度安排，旨在防止法西斯主義和軍國主義再度威脅國際和平與安全，為捍衛戰後國際秩序提供了重要制度保障，時至今日仍具有重要現實意義。



孫磊說，今年是東京審判開庭80周年。中方在此正告日本右翼勢力：日本恪守國際義務，同軍國主義徹底切割，堅持和平發展才是正道。日方為政者應正視歷史、深刻反省，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。中方將同世界上愛好和平的國家一道，堅決遏止日本“新型軍國主義”披著“國家正常化”外衣滋長成勢、禍亂地區、為害世界。



孫磊說，遺忘歷史，便是背棄過往；否認罪責，必將重蹈覆轍。中方敦促日本深刻汲取歷史教訓，立即停止危險的“再軍事化”行徑。中方也呼籲國際社會明辨是非、提高警惕，共同維護二戰勝利成果，守護世界和平穩定。