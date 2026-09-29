7月15日，在四川成都天府絳溪實驗室機器人訓練技術創新中心，工程師進行精細動作采集。（新華社資料圖片） 中評社北京9月29日電／《生成式人工智能應用發展報告（2026）》29日發布，《報告》顯示，截至2026年上半年，中國生成式人工智能用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。



據央視網消息，9月29日，中國互聯網絡信息中心政策與國際合作所在“2026（第七屆）中國互聯網基礎資源大會”上發布《生成式人工智能應用發展報告（2026）》（以下簡稱《報告》），通過最新調查數據，對生成式人工智能的用戶使用情況、產業應用情況、政策制定情況進行研究分析。



人工智能應用場景進一步拓展，智能消費潛力加速釋放



《報告》顯示，生成式人工智能應用場景呈現多元化發展態勢，以智能設備為代表的智能消費潛力加速釋放。



一是智能問答是主要應用場景。76.0%的用戶表示自己會讓生成式人工智能回答問題；使用生成式人工智能處理圖片／視頻、文本、工作總結／會議紀要／PPT的用戶占比分別為47.8%、37.6%和32.5%。



二是生活助手和智能辦公增長明顯。從各類生成式人工智能應用的用戶使用次數來看，AI綜合助手、AI效率辦公等應用的使用次數同比增長均超過100%。



三是智能消費激發新的消費需求。數據顯示，38.7%的網民近半年在網上購買過智能硬件設備。其中，可穿戴設備和3C數碼產品是我國網民接觸智能硬件設備的首要入口。購買過智能可穿戴設備的網民比例為20.2%；購買智能手機、平板電腦等3C數碼產品的網民比例為18.2%。



人工智能自主創新步伐加快，在全產業鏈多環節實現突破



《報告》顯示，我國人工智能自主創新步伐加快，並在全產業鏈的多環節實現快速突破。



一是算力底座夯實。截至2026年6月，我國智能算力規模達2185EFLOPS（百億億次浮點運算／秒），同比增長177%；首個全國產10萬卡人工智能超集群正式投用，在芯片、計算、存儲、網絡、散熱等核心軟硬件均採用國產自主可控技術，實現了從底層硬件到上層服務的全棧國產化，標誌著我國算力基礎設施建設邁入十萬卡級部署新階段。