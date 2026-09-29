日本謀劃太空作戰　用衛星撞擊軌道目標

中評社北京9月29日電／虛構“殺手衛星”威脅，打著太空防禦的旗號，謀求軌道攻擊能力，日本已制定太空作戰的具體方案。據日本《讀賣新聞》報道，日本防衛省計劃在2035年發射6顆“保鏢衛星”。



日本太空作戰計劃用什麼武器？將對軌道安全構成什麼影響？



據央視新聞報道，年內修訂“安保三文件”，日本政府計劃增加“保鏢衛星”相關內容。“保鏢衛星”計劃分三步走。



第一步，於2027年在防衛裝備廳內部設立研發部門。第二步，在2028年發射技術驗證衛星，並進行軌道測試，以檢驗其在高度為3.6萬公里的軌道上的機動能力。第三步，在2033年至2035年，構建起由6顆“保鏢衛星”組成的軌道作戰體系。



“保鏢衛星”的作戰模式為，日本自衛隊判定別國衛星對日本衛星構成所謂威脅之後，地面上的遙控中心發送指令，讓“保鏢衛星”實施機動變軌，去撞擊別國衛星。不執行軌道撞擊任務的時候，“保鏢衛星”可使用光學傳感器監控別國衛星，長期搜集太空情報。



日本不斷推進再軍事化



研發和部署“保鏢衛星”，是日本全面推進“再軍事化”，把擴張野心伸向太空的重要步驟之一。



首先，“保鏢衛星”本質上是一種軌道攻擊武器，只要日本自衛隊發出假警報，就能肆意攻擊別國衛星。其次，部署“保鏢衛星”會挑起太空軍備競賽，加速推動太空武器化、戰場化。



近年來，日本明目張膽將太空作為作戰領域，再次證明日本“新型軍國主義”已成為赤裸裸的現實威脅。太空的持久和平與安全關乎各國的安全、發展和繁榮，愛好和平的人們應高度警惕日方在太空領域的危險動向，堅決遏阻日本右翼勢力加速“再軍事化”，維護好全人類的共同家園。