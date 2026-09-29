2026兩岸禮樂祭孔典禮在京舉辦共祭先師

兩岸禮樂祭孔典禮28日在北京市海淀區溫泉鎮舉行（主辦方供圖） 兩岸禮樂祭孔典禮28日在北京市海淀區溫泉鎮舉行（主辦方供圖） 中評社北京9月29日電／2026年適逢孔子誕辰2577周年，9月28日兩岸禮樂祭孔典禮在北京市海澱區溫泉鎮舉行。



典禮在傳統釋奠古禮規制的基礎上推陳出新，進行了契合現代人審美的創新表達，完整呈現迎神、進饌、獻爵、讀祝、送神等核心儀軌，流程嚴謹、法度莊重。禮生身著紅黑相間的漢服，祭品甄選五穀時鮮；配套樂章融匯古曲風骨與現代交響，演繹《詩經》雅韵與《論語》哲思。現場依次展演雩舞、武舞、佾舞，分別寄托敬天順時、止戈為武、禮樂中和的精神內涵，賦予傳統禮樂以鮮活的時代精神。



典禮尾聲，兩岸嘉賓與青年學子肅立追思、靜默緬懷，共同追憶先師教化之功，祈願海峽安定和順、中華文脈永續。未來，兩岸民間文教力量將繼續以文化為橋，深化融合發展，攜手共赴中華民族偉大複興新征程。



台灣三一寰宇文化協會執行長楊慶亮指出，禮樂文化是兩岸同胞共通的文化語言，是聯結海峽兩岸、貫通世代人心的精神紐帶，同文同種的文化基因早已深植兩岸民衆心中。四海孔子書院院長馮哲表示，忠恕仁愛、崇德向善是全體中華兒女的共同精神財富，唯有持續深化交流、增進互信、凝聚共識，方能增進兩岸同胞心靈契合，繪就兩岸同胞雙向奔赴、共謀複興的最大同心圓。



本次典禮是兩岸民間文教機構連續第十一年攜手共祭孔子。十一年來，兩岸文教同仁以祭孔禮樂為載體，持續開展民間文化交流，充分彰顯兩岸同胞同根同源、文化同脈的深厚淵源。



本次活動由四海孔子書院主辦，台灣三一寰宇文化協會、台灣中華民族文化發展協會、北京文禮經典學校、北京市海澱區教科院和平未來實驗小學、東方之美（北京）文化有限公司協辦。兩岸文教界人士、青年學子及港澳台學生代表齊聚一堂，共祭至聖先師。