美國“艾森豪威爾”號航母發生著艦事故

中評社北京9月29日電／新華社報道，據美國海軍28日通報，在美國弗吉尼亞州海岸附近的“艾森豪威爾”號航母當天發生艦載機著艦事故，兩名飛行員彈射逃生，另有4名艦上人員受傷。



通報說，事故發生在美國東部時間28日18時18分（北京時間29日6時18分）許。兩名飛行員被搜救人員救起，已安全返回艦上，目前正在接受醫務人員的評估。4名受傷的艦上人員正在接受治療，其中一名水兵已被送往當地一家醫院接受醫治。



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