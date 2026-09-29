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美國“艾森豪威爾”號航母發生著艦事故
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2026-09-29 16:40:37
中評社北京9月29日電／新華社報道，據美國海軍28日通報，在美國弗吉尼亞州海岸附近的“艾森豪威爾”號航母當天發生艦載機著艦事故，兩名飛行員彈射逃生，另有4名艦上人員受傷。
通報說，事故發生在美國東部時間28日18時18分（北京時間29日6時18分）許。兩名飛行員被搜救人員救起，已安全返回艦上，目前正在接受醫務人員的評估。4名受傷的艦上人員正在接受治療，其中一名水兵已被送往當地一家醫院接受醫治。
通報沒有提供更多信息。
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