劉匡宇：中美盼涉台問題軟著陸　降低摩擦風險

中國社科院台灣研究所研究員劉匡宇（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月29日電（記者 黎人愷）中國社科院台灣研究所研究員劉匡宇28日在第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話現場接受中評社記者採訪時表示，中美都希望輕裝上陣，進一步降低台灣問題對中美關係造成的摩擦和風險，推動涉台問題“軟著陸”。雙方領導人憶及中美是二戰盟友，事實上是強調了二戰以來國際秩序、反法西斯主義以及共同歷史記憶的認知，將台灣問題重新放回這一歷史框架之中。



中國國家主席習近平24日與美國總統特朗普會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場很清楚。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



劉匡宇表示，此次中美元首會晤期間，中方已經非常清楚地闡明了自身在台灣問題上的立場，並認為美方對此已經有充分認識。因此，當前更值得關注的是美方能否及時更新自身認知，並將涉台政策調整到更加合適的位置。從前期溝通情況來看，無論是雙方公開表態，還是兩國元首私下互動，都顯示雙方在台灣問題上的溝通基礎有所改善。正是在這一基礎上，中方才進一步提出更加明確的要求。



劉匡宇說，習近平主席訪美時提到，“修昔底德陷阱”是可以跨越的，其表述已經不僅是強調避免衝突，而是更加積極、更加具有建設性地推動中美關係向前發展。相較於此前的表述，當前雙方都希望能夠輕裝上陣，進一步降低台灣問題對中美關係造成的摩擦和風險，推動涉台問題“軟著陸”，避免其演變為影響中美關係穩定的重要風險因素。



劉匡宇認為，從美方此次的反應來看，沒有更進一步說說明本身也是一種政策信號。特朗普在今年5月的中美元首會晤後，實際上已經作出過涉及反對台獨的表態，此次沒有提出新的立場，也沒有修正此前立場，在一定程度上可以理解為對既有立場的延續。



劉匡宇認為，特朗普是否會基於美國國內政治需要，把相關立場講得更加清楚，是另一個層面的問題。但從目前情況看，中美雙方在台灣問題上的利益交集正在加速擴大。中方提出更加明確的要求，某種程度上也是希望將雙方已經形成的實際共識進一步固定下來。



中美元首會晤後，美國駐華大使龐德偉25日接受美國媒體採訪時強調，美國致力於奉行《台灣關係法》、中美三個聯合公報及對台六項保證。換言之，他希望表達美國並未改變已有的對台政策。龐德偉表示：“我們不會改變措辭，也不會改變我們的立場。”他強調，美國希望台海和平，不希望脅迫，也“不支持獨立”。

