以軍稱打擊黎南部真主黨基礎設施

來源：央視新聞 中評社北京9月29日電／央視新聞客戶端消息，以色列國防軍當地時間9月28日宣布，以軍在黎巴嫩南部“安全區”內的曼蘇裡完成了一項大規模軍事行動，“摧毀”黎真主黨在該地區的基礎設施。



以色列軍方強調，此次在曼蘇裡展開的“旅級行動”具有明確的戰略意圖，主要目的是防止真主黨在“安全區”內重新集結並建立據點。聲明稱，為配合此次軍事行動，以軍在約兩個月前已指示該地區居民進行全面撤離。