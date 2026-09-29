嚴剛：落實五年規劃　加快北都發展

立法會議員嚴剛。(資料相) 中評社香港9月29日電／落實五年規劃 加快北都發展



嚴剛 立法會議員



北部都會區建設加速提效是香港首個五年規劃的五大主要目標之一。規劃提出以北都作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，以智慧城市理念規劃交通、房屋、綠化和公共設施，將北都發展為宜居宜業宜遊的大都會。五年內北都需產出約900公頃熟地，提供超過七萬個房屋單位和100萬平方米經濟樓面面積。要實現這一目標，需從制度創新、產業驅動、人才集聚和跨境協同四個維度協同發力。



一、以專屬法例為核心，構建高效審批與彈性規劃機制



建議優先推動《北部都會區發展條例草案》在年內通過。當前最緊迫的制度瓶頸在於規劃審批環節過多，為此建議：一是對非保育區域的土地用途調整，授權城規會直接批准符合北都發展需要的方案，精簡不必要的公眾諮詢和環境評估環節。二是全面推行“片區開發”模式，洪水橋／廈村、粉嶺北和新田科技城三個試點已收到22份意向書，涵蓋本地和內地發展商、承建商及電商物流企業，建議下半年起陸續招標並總結經驗全面推廣。三是引入“按實補價”先導計劃和靈活批撥土地機制，降低開發資金成本，提升市場投資意願。



二、以產業鏈視角優化產業空間佈局與招商策略



北都產業規劃應貫徹“上下游，在左右”的產業鏈視角，實現各園區分工銜接。建議從三方面提升產業導入效率：第一，明確各園區差異化定位——河套聚焦上中游研發與中試併發揮跨境合作優勢，新田科技城提供原型開發與量產空間，洪水橋產業園重點推動高增值及智能生產，沙嶺數據園區提供算力支援，形成從研發到生產的完整鏈條。第二，加快洪水橋產業園公司實體化運作，該公司已獲注資100億元並獲批約23公頃產業用地，應儘快搭建管治架構，全力推動規劃落實，以“度身訂造”方案主動招攬優質企業。第三，發揮香港投資管理有限公司的“耐心資本”引領作用，帶動國際長期資金共同投資，以金融賦能產業成長。



三、以人才公寓和大學城建設為抓手，完善人才安居配套



北都預計可提供約50萬個新住宅單位。為吸引創科人才落戶，建議：一是在新田科技城和流浮山等產業用地的規劃中預留彈性，容許興建人才公寓，實現職住平衡。



二是加快北都大學城建設，三個大學城規劃面積超過1000公頃，其中洪水橋大學城三幅共約26公頃校園區用地已開放申請並預留100億元貸款，應以2027至28年院校率先進駐為目標倒排工期。三是結合大學城與創科園區佈局，提供臨床數據與應用場景，吸引國家重點實驗室入住，強化“產學研”一體化，將北都打造成醫療創新示範點。

