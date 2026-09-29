社評：中美越談越穩　日本“破防”需反思

日本首相高市早苗在聯合國發言（聯合國官網截圖） 中評社香港9月30日電／近日中美元首會晤中，雙方提及中美在二戰期間共同抗擊日本軍國主義的歷史。對此，日本輿論反應強烈，甚至有一些媒體驚呼“罕見”，日本各界瀰漫著困惑與不安的思潮。我們以為，這反映出了日本右翼政客對歷史的心虛與戰略的焦慮，高市內閣確實應該好好思考，在中美構建建設性戰略穩定關係的大背景下，日本應如何與中國相處。



一、日方消極困惑 右翼政客對歷史心虛



中美此次達成八點成果共識，其中一點明確寫道：“兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。”特朗普本人也主動提到，共同利益曾讓中美在二戰期間成為盟友。對此，日本聽得格外仔細，反應也相當消極。日本共同社報道，日本政府內部對此感到“強烈困惑與動搖”。日本時事通訊社則稱，特朗普總統的言論“在日本政府內部引起了混亂”。雅虎新聞報道說，這一不同尋常的表述在日本政府內部引起了軒然大波，一位政府官員對此反應消極，他表示：“我沒想到特朗普會首先提及二戰，這感覺不太好。”



二戰期間，中國戰場是東方主戰場，美國是反法西斯同盟重要成員，中美共同抗擊日本軍國主義，這是寫在國際檔案和歷史記憶中的事實，但日方一些人對此坐立不安，反映了日右翼政客對歷史的心虛態度。日本戰後對軍國主義清算不徹底，右翼勢力長期美化侵略、否認南京大屠殺、慰安婦、參拜靖國神社……中美元首共同提及這段歷史，等於把日本侵略國和戰敗國的歷史角色重新拉回國際視野，直接刺痛了日本一些勢力精心包裝的“和平國家”敘事。與此同時，高市早苗還在聯合國呼籲“儘快刪除‘敵國條款’”，想摘掉歷史包袱，卻未曾想中美元首重溫二戰同盟，日本極度尷尬。



二、日方算盤落空 需停止陣營對立幻想



近些年來，日右翼政客頻繁參拜戰犯神社，持續擴武修憲，一次次觸碰歷史底線，說到底，是打著借美國之力搞“新型軍國主義”的算盤，想讓美國替它的“國家正常化”鬆綁。可這一切的前提，是中美大國對抗。如今，習主席已明確說出跳脫修昔底德陷阱的邏輯，中美元首坐在白宮共同構建“基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係”，日本才清晰地看到，中美兩個大國可以不對抗，美國在歷史問題上並不必然站在日本一邊。

