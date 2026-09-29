韓片《暗殺者們》製片商否認接受中方投資

中評社香港9月29日電／韓聯社消息，以韓國已故前總統朴正熙夫人陸英修遇刺事件為題材的電影《暗殺者們》製片商29日反駁稱，在該片製作過程中並未接受中方投資。



製片商“HIVE Media Corp”（下稱HIVE）當天發表立場文件，就“中國一家企業對HIVE進行投資，《暗殺者們》的製作與此不無關係”的質疑進行澄清。HIVE稱，《暗殺者們》是在國內製作團隊的主導、國內資本的支持下獨立策劃並製作完成的作品。



HIVE表示，公司很清楚這部作品最近引起不少爭議，並尊重觀眾提出的多樣意見和批評。但涉及電影製作費用和投資內容可以通過客觀資料予以核實，因此希望大家不要再製造和傳播虛假信息。



韓國最大在野黨國民力量議員朱晉佑28日在做客一檔直播節目時主張，有媒體報道稱，名叫“CLSA Capital”（里昂證券亞太恒富資本）的公司對HIVE投資400億韓元（約合人民幣1.98億元），可見HIVE製片工作與中國資本有直接關聯。



《暗殺者們》改編自陸英修遇刺的真實事件，講述刑警和記者追查事件真相的故事。1974年8月15日，旅日韓僑文世光在光復節紀念活動中試圖暗殺時任總統朴正熙，然而第一夫人陸英修在現場遇刺身亡。片中部分人物提出了朴正熙或中央情報部可能策劃了該事件，遭到國民力量等保守陣營的批評，被指歪曲歷史。