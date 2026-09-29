何志毅：出席美國國宴的34家企業，對中國經濟未來有何啟示？

當地時間9月24日晚，美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭為中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在白宮舉行歡迎國宴。這是習近平致辭。（新華社） 中評社北京9月29日電／出席美國國宴的34家企業，對中國經濟未來有何啟示？



作者：何志毅／南開大學特聘教授，南開大學全球產業與科技賦能研究院院長



9月24日，美國總統特朗普在白宮宴請習近平主席。事後一份出席國宴的企業領導人名單出爐。



名單上有38位企業領導人，其中有三家企業各有兩位代表、一家企業有三位代表出席，另外馬斯克一個人代表了兩家企業。

因此，38位企業領導人共代表著34家公司。



白宮264平方米的接待廳只能容納130多人，選取這些人和企業的原因可能比較複雜，也許有一些偶然因素，例如法國路威酩軒LVMH代表的出席可能是特朗普個人的原因。



但毫無疑問，這個名單是精心挑選的。



我們注意到，這34家公司里有31家上市公司，其市值為美國上市公司總市值的39％，營收占17％，利潤占40％，研發投入占46％。具有相當的代表意義。



我用知一數據庫里的數據把所有企業排列一遍（詳見附表）。有31家上市，3家非上市；



用GICS全球產業分類標準來看待，這31家企業分布在20個產業里。



這裡既有先進科技企業，也有傳統製造業；既有大規模的企業，也有小規模的企業；既有歷史比較悠久的企業，也有初創不久的企業。



半導體產業4家：英偉達、AMD、美光、高通；

航天航空與國防3家：GE航天、波音、洛克希德·馬丁；

資產管理3家：黑石、貝萊德、阿爾蒂米特資本；

互聯網3家：谷歌、亞馬遜、元宇宙Meta；

投資銀行2家：高盛、海納；

信息技術硬件2家：蘋果、戴爾；

系統軟件2家：微軟、OpenAI；

綜合性銀行2家：摩根大通、花旗；

支付服務2家企業：維薩、萬事達；

非傳統電信運營1家：太空探索（SpaceX）；

新能源汽車1家企業：特斯拉；

汽車製造1家：通用汽車；

石油天然氣1家：埃克森美孚；

制藥1家：輝瑞；

應用軟件1家：Zoom；

金融交易所1家：紐交所；

廣播2家：派拉蒙、福克斯；

博彩1家：金沙。



如果進行產業歸類，信息與通訊技術（ICT）產業有14家，金融有10家，軍工企業有3家，其它產業有4家。其中信息技術與金融產業占了三分之二，可見這兩個產業在美國的地位。



非上市公司除了OpenAI之外，一家阿爾蒂米特是美國著名科技投資公司，投資了英偉達、元宇宙Meta、微軟、OpenAI、字節跳動等公司，另外一家海納集團是全球頭部量化交易公司。



以上30家上市公司（剔除路威酩軒）的總市值為28．5萬億美元，是中國所有8000多家上市公司的1．45倍；總營收為4．18萬億美元，是中國所有上市公司的30％；利潤為9852億美元，是中國所有上市公司的1．04倍；研發投入為4075億美元，是中國上市公司的1．14倍。



在我們的數據庫中還可以看到，中國企業的最高市值是6562億美元，是美國企業最高市值的14．5％；中國企業最高營收是4277億美元，是美國最高營收企業的57．6％；中國企業最高利潤是544億美元，是美國最高利潤企業的34％。這說明我們的頭部企業、產業領軍企業與美國相比，還有很大的差距。在這20個產業里，中國的領軍企業還沒有超過美國企業，僅僅在綜合銀行業與美國相當。

