專家解析第13屆非洲航空航天與防務展

中評社北京9月30日電／央廣軍事報道，第13屆非洲航空航天與防務展近日在南非行政首都比勒陀利亞的瓦特克盧夫空軍基地閉幕。



作為非洲規模最大的防務展，本屆展會有何看點？



亮點看點



非洲航空航天與防務展每兩年舉辦一次。本屆主題為“通往非洲且服務於國防和航空航天領域夥伴關係的窗口”，來自非洲、亞洲、歐洲和美洲33個國家的287家公司參加了本屆防務展。展會上，無人系統、網絡安全以及人工智能領域的國防工業創新成果受到廣泛關注。



在軍事觀察員王亞男看來，本屆展會的最大亮點是無人系統的集中亮相。



王亞男：隨著現代無人機技術不斷發展，並經過實戰檢驗，無人系統比有人作戰系統在成本控制、人員風險可承受度上更具優勢，在戰場上的作用愈發凸顯。因此，本屆非洲防務展集中展示各類無人裝備，也是這一軍事變革趨勢的集中體現。各國紛紛拿出自己研製的無人系統參展，一方面展示無人系統的研發實力，另一方面也意在開拓海外潛在的市場空間。



拓展市場



在本屆防務展上，俄羅斯國防產品出口公司展出約490件展品，其中包括30件軍事裝備樣品。展品包括“柳葉刀”-E察打一體無人機、“立方體”-2E巡飛彈、“海鷹”-10E和“海鷹”-30E偵察無人機。此外，俄羅斯還展示了最新便攜式察打一體巡飛彈、BK-16E高速運輸登陸艇，以及各類輕武器和近戰武器等。



王亞男認為，俄羅斯攜大量武器參展，希望借此進一步開拓非洲市場。



王亞男：俄羅斯攜帶大量裝備亮相本屆展會，並以無人系統為主要亮點，包括察打一體無人機、便攜式巡飛彈以及部分偵察無人機等，體系較為完整、豐富。俄方帶來的無人裝備有一個突出特點，即大部分在俄烏衝突中經歷過實戰檢驗，有些甚至根據戰場實際環境進行過迭代改進。俄方希望借助這些實戰化產品，在非洲防務市場占據一席之地。

