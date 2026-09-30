中國海警位台東海域開展執法巡查　專家解讀

中評社北京9月30日電／中國海警局新聞發言人姜略9月29日表示，當天，中國海警朱家尖艦編隊位中國台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查。



《環球時報》報道，記者獲取的執法視頻顯示，台灣島中央山脈清晰可見，這表明中國海警朱家尖艦編隊此次執法巡查任務抵近台灣島。相關專家在接受記者採訪時表示，這顯然是對近期“台獨”分裂勢力與日菲勾連的一種“警告”。



“此次中國海警艦船抵近台灣島，顯然是針對近段時間‘台獨’勢力與菲律賓勾連的相關舉動，為民進黨當局‘劃線’，警告‘台獨’分裂勢力，如果突破‘紅線’，中國海警也可以採取一些管控措施。”中國南海研究院研究員陳相秒29日在接受記者採訪時表示，中國海警艦船可進一步縮小在台灣島周邊開展執法巡查的範圍，或是加大對可疑船只執法巡查的力度。“不同於常規的軍事手段，中國海警在台島周圍開展常態化執法巡查，一則可以更頻繁，二則形式可以更加靈活多樣。”



值得高度警惕的是，近段時間，“台獨”分裂勢力在南海以及台東“專屬經濟海域劃界談判”等問題上，正與日菲深度勾連。近期台海巡部門將退役艦艇“連江艦”贈送給菲律賓，此前，民進黨當局和菲律賓官方人員以及軍方人士還多次“互相竄訪”。陳相秒認為，哪怕在南海以及台東這些事關民族尊嚴和利益的問題上，“台獨”分裂勢力現如今也恬不知恥地與日菲走到一起。



“但必須明確的是，在南海以及台東海域的領海主權問題上，兩岸的利益是一致的，‘台獨’分裂勢力主動勾連日菲，甘當外部勢力侵害中華民族整體利益的幫凶，這種行為不僅在道義上將受到兩岸同胞和全球華人的唾棄，也必然會招致中方強有力的反制。”陳相秒稱。

