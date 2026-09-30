俄烏無人艇交戰　專家解析

資料圖：配備導彈的烏軍無人艇（來源：環球時報） 中評社北京9月30日電／央廣軍事報道，烏克蘭軍隊日前發布視頻稱，在黑海發生了歷史上首次水面無人艇之間的交戰。烏克蘭海軍稱，其無人艇搭載武器系統，在情報部門的協助下鎖定目標，使用機槍射擊，擊沉了俄方無人艇。俄方對此暫未回應。



那麼，從無人艇此前只能執行簡易的自殺式任務，到無人艇攻擊有人艦艇，再到無人艇相互獵殺，當前海上作戰呈現出哪些新趨勢？軍事觀察員張學峰對此進行了分析解讀。



俄烏無人艇交戰



主持人：此次俄烏在黑海無人艇的直接交鋒，被不少觀察人士視作海戰中具有標誌性意義的事件。您對此有怎樣的解讀？



張學峰：烏克蘭方面非常重視無人系統的發展和應用，曾宣稱其無人艇搭載防空導彈首次擊落俄羅斯直升機，甚至還擊落了俄羅斯的蘇-30SM戰鬥機，包括此次宣稱使用無人艇擊沉對方無人艇。可見，烏克蘭在無人系統方面取得了很多戰果，但其中不免有一定誇大成分。例如，此次雙方無人艇首次交戰，通過烏克蘭公開的視頻畫面來看，俄羅斯方面的無人艇似乎沒有進行機動，更沒有向烏克蘭無人艇開火。而且烏克蘭方面參戰的不僅有無人艇，還有無人機，可以說是烏克蘭使用一套無人系統打擊對方一艘無人艇。不排除烏克蘭進行了一定程度的“擺拍”，比如烏克蘭發現俄羅斯無人艇失去動力或出現故障後，緊急調派無人艇發動打擊，然後進行宣傳。



無人艇交戰的關鍵要素



主持人：無人艇之間的交戰，哪些因素對取勝發揮著至關重要的作用？

