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直擊中國陸軍裝甲分隊跨晝夜實彈射擊考核
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2026-09-30 05:01:49
中評社北京9月30日電／中國軍網報道，戰車馳騁，炮聲隆隆。近日，中國陸軍第77集團軍某旅裝甲分隊挺進西北戈壁某陌生訓練場，展開一場全要素、跨晝夜實彈射擊考核。
此次考核緊貼新大綱訓練要求，全程構設實戰化訓練環境，隨機導調特情險情，全面檢驗官兵密切協同、靈活處置、快速反擊等綜合作戰能力。
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